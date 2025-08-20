Reunión del Programa de Trading Inteligente con IA en el Mercado Español de RMAM

Fecha: 10 de agosto de 2025 · Madrid

Tema de la conferencia

El 10 de agosto de 2025, RMAM llevó a cabo un evento presencial en Madrid titulado: “Trading Inteligente con IA e Implementación de Estrategias en el Mercado Español: Lanzamiento de la Fase II y Planificación Futura”. El CEO, Jordan Nicholas Parkhurst, presentó el evento y compartió una actualización completa sobre la iniciativa de trading con IA.

1.1 La segunda fase ha comenzado oficialmente

El plan de trading inteligente con IA ha entrado oficialmente en la etapa de operación en tiempo real de todo el sistema, logrando la automatización completa de todo el proceso: desde la selección de acciones, colocación de órdenes y control de riesgos, hasta el ajuste de posiciones, marcando una nueva etapa en la implementación de la tecnología.

1.2 Verificación de los resultados del almacén de prueba

El plan se desempeñó de manera excelente en las pruebas con acciones de los mercados español, alemán y estadounidense: el rendimiento anualizado en el mercado español fue de aproximadamente 96.5%, con un porcentaje de aciertos superior al 98%; el rendimiento total en el mercado alemán alcanzó el 92.4%, con un drawdown máximo inferior al 5%; y el beneficio flotante acumulado en las cuatro rondas de posiciones de prueba en el mercado estadounidense superó el 50%.

1.3 Plan de implementación en el mercado español

Informe sobre el progreso de la solicitud de la licencia ante la CNMV, aclaración del modelo de cooperación con las firmas de valores locales autorizadas, y anuncio de los mecanismos de acceso para el próximo grupo de inversionistas.

1.4 Planificación futura y actualización estratégica

Se presentó por primera vez el modelo AI-Risk Parity, que utiliza inteligencia artificial para equilibrar dinámicamente los riesgos de múltiples activos y mejorar la estabilidad del rendimiento a largo plazo. Además, se adelantaron los planes de expansión hacia Europa y otros mercados globales.

Propósito de la reunión

Anunciar los resultados del almacén de prueba para fortalecer la confianza del mercado.

Comunicar el lanzamiento de la Fase II.

Aclarar las vías de cumplimiento local y los mecanismos de acceso.

Demostrar las ventajas del control de riesgos a tres niveles, la estratificación de cuentas y la tecnología AI-Risk Parity.

Incrementar la confianza y participación de los inversionistas a través de una sesión de preguntas y respuestas en vivo.

Introducción al Sistema de Trading Inteligente con IA

Desarrollado por RMAM en colaboración con OpenAI y un equipo internacional, este sistema abarca todo el proceso de trading. Sus tres ventajas clave incluyen: automatización completa del proceso, tres líneas de defensa para el control de riesgos y estrategias de estratificación de cuentas. Aprovechando el aprendizaje profundo (deep learning) de la IA y modelos cuantitativos, analiza datos globales en tiempo real y optimiza dinámicamente las asignaciones, logrando lo que se denomina “disciplina algorítmica y experiencia accesible”.

Explicación detallada del plan de trading inteligente con IA de esta edición

Como segunda fase de un proyecto de trading en vivo en el mercado español, sus principales características incluyen la gestión completa del proceso impulsada por IA, un desempeño excelente en las pruebas de trading, control de riesgos triple, gestión por niveles y la aplicación del modelo AI-Risk Parity. Con un objetivo de retorno del 160%, se centra en la rotación entre los sectores de tecnología, industrial, energías renovables y financiero, ofreciendo una experiencia de trading de nivel institucional.

Resumen de la reunión

La conferencia presentó con éxito sus logros, avances en la actualización estratégica y la implementación local, generando comentarios positivos por parte de los inversionistas. RMAM se compromete a promover la adopción generalizada del trading impulsado por IA en Europa, basándose en el cumplimiento normativo, la seguridad y la transparencia, permitiendo que más inversionistas se beneficien de la tecnología.