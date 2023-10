Rivo visita en la sede de la defensora del pueblo a exposición ‘Mulleres, símbolo do rural’ elaborada por la Escola rural de salud de A Limia

La conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, visitó la exposición itinerante Mulleres, símbolo do rural elaborada por la asociación Escola rural de saúde de A Limia y que se puede visitar en la sede de la Valedora do Pobo en Santiago de Compostela.

La muestra, resultado de una investigación iniciada en 2021, pretende visibilizar la contribución de las mujeres rurales a la vida y al desarrollo de Galicia, a través de los testimonios de mujeres de esferas como la salud, la migración, el emprendimiento, la preservación del patrimonio cultural o las instituciones públicas, entre otras.