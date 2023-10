Rueda anuncia que la Xunta aprueba un límite de gasto no financiero para 2024 de 13.257 millones de euros

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció que el Consello aprobó hoy el límite de gasto no financiero de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2024, que asciende a 13.257 millones de euros, un 5% más que el presupuesto del presente ejercicio. “Es decir, aprobamos un año más el techo de gasto más alto de la historia”, resaltó.

Rueda recordó que la Conta Xeral de 2022 revela que la Xunta “hizo bien los deberes” en la gestión de los recursos de todos los gallegos “cumpliendo el objetivo de déficit y deuda sin renunciar a ofrecer servicios de calidad”. Por su parte, el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, aseguró que el objetivo del Gobierno gallego es “dar certezas a la ciudadanía y a las empresas” en este contexto económico.

Por eso, Rueda explicó que la Xunta esperó lo máximo posible por los datos que le debe proporcionar el Gobierno central como son las entregas a cuenta y el objetivo de estabilidad presupuestaria, pero no puede esperar más para poder aprobar los presupuestos de la comunidad cara 2024 en tiempo y forma. “Galicia precisa seguir funcionando”, subrayó el presidente.

Un año más, la Xunta cumplió con lo establecido en la ley gallega de disciplina presupuestaria de 2011 y aprobó el techo de gasto no financiero, que ahora será remitido al Parlamento para su debate y posterior autorización. Este límite establece el máximo gasto que se puede conseguir en el proyecto de Ley de presupuestos generales de Galicia.

Este techo está conformado por 13.326 millones de euros de recursos no financieros (recursos del sistema de financiación, fondos finalistas y otros recursos no financieros). Dentro de ellos, la partida más importante es la de los ingresos procedentes del sistema de financiación autonómica, que asciende a 10.206 millones de euros, un 8,6% más respecto del importe para 2023.

Por su parte, en cuanto a los ingresos finalistas, la previsión es que se incrementen en un 16,6%, hasta los 1.693 M€, y el apartado de otros recursos no financieros asciende a 919 millones. En cuanto a los recursos extraordinarios, para 2024 el montante del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia vuelve a superar los 500 M€ por segundo año consecutivo y llega a los 508 M€.

En total, se aprueba un techo de gasto no financiero de 13.257 millones de euros que está compuesto por 13.326 M€ de ingresos no financieros con un ajuste negativo de contabilidad nacional de 69 millones de euros. Además, tal y como destacó Corgos, “el presupuesto de 2024 será el primero en 16 años en el que no será necesario recurrir al endeudamiento”.

Cuadro macroeconómico

Además de la aprobación del techo de gasto, la Xunta “actualizó al alza pero con prudencia las previsiones económicas para el cierre de 2023”, indicó Rueda.

En cuanto al crecimiento de la economía gallega, el Gobierno autonómico prevé un avance del 1,8% en el 2023, una décima más de lo previsto en los presupuestos vigentes. En cuanto a la tasa de paro, para este 2023, la Xunta prevé que el promedio del año se sitúe por primera vez desde hace 15 años por debajo del 10%, en concreto en el 9,8%.

Y, para 2024, se seguirá consolidando el crecimiento económico, con una tasa estimada en el entorno del 2%, y la tasa de desempleo seguirá bajando, en concreto otras cuatro décimas, hasta el 9,4%.