Rueda resalta que la Xunta equiparará las bebidas energéticas al alcohol y los vapeadores al tabaco a través de la Ley de protección de la salud de los menores

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó hoy de que el Consello aprobó iniciar la tramitación del Proyecto de ley de protección de la salud de las personas menores y prevención de conductas adictivas “que va a equiparar las bebidas energéticas al alcohol y los vapeadores al tabaco”. Es decir, tal y como explicó, gracias a la nueva normativa “quedará prohibida la venta y consumo de estos dos productos a menores de edad” en la comunidad gallega.

Teniendo en cuenta los resultados de la última encuesta ESTUDES publicada en 2022 sobre las tendencias de consumo de la juventud en cuanto a alcohol, tabaco, cannabis, bebidas energéticas, juego y uso de internet y nuevas tecnologías, la Consellería de Sanidade diseñó una ley que promueve hábitos de vida saludables y regula su consumo, especialmente entre menores. Esta norma sigue el mandato acordado por el Parlamento de Galicia de forma unánime en 2021 a través de una proposición no de ley.

Rueda destacó que gracias a esta normativa “Galicia se va a situar a la vanguardia en la prevención de conductas adictivas en menores de edad” y resaltó que el objetivo es “combatir los efectos perniciosos acreditados” de sustancias como los cigarros electrónicos o las bebidas energéticas. En la misma línea, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, destacó que se trata de una ley que busca “prevenir más que castigar” y con la que se quiere “concienciar a la sociedad gallega” sobre los efectos para la salud de estos productos y reducir “la tolerancia” que aún puede existir cara ellos.

Concienciación pionera sobre bebidas energéticas

El presidente resaltó que Galicia “va a ser pionera” en la regulación de las bebidas energéticas “que contienen altas dosis de cafeína y otras sustancias estimulantes”. Así, en el proyecto de ley que será publicado en el Portal de Transparencia de la Xunta, se prohíbe su consumo por parte de menores, dado que pueden producir alteraciones del sonido, ansiedad, irritabilidad, arritmias y otras problemáticas de carácter neurológico o psicocomportamental. Además, es preocupante su mezcla con alcohol, ya que las bebidas energéticas enmascaran los efectos depresivos de las bebidas alcohólicas.

Por lo tanto, en Galicia no estará permitido dirigir publicidad de bebidas energéticas a menores de edad. Igualmente, no podrán ser promocionadas en centros sanitarios, centros docentes para menores y centros destinados a menores, en espacios recreativos como parques temáticos, espacios de entretenimiento o divulgación y en recintos o espacios de actividades deportivas en el momento en que deportistas o practicantes sean mayoritariamente personas menores. En estos mismos espacios, estará prohibida la venta de bebidas energéticas. En cuanto a la publicidad, entendiendo el poder de influencia sobre infancia y adolescencia, los eventos dirigidos a menores no podrán estar patrocinados por este tipo de productos.

De esta forma, al igual que las personas menores no tendrán permitido consumir ni comprar bebidas energéticas, estará prohibida su venta a menores así como su presencia en máquinas expendedoras. En el resto de establecimientos, la localización de las bebidas energéticas deberá estar separada de los refrescos para evitar que se conciban como productos similares y deberá exigirse el DNI para acreditar la mayoría de edad de la persona consumidora, salvo que sea evidente de forma clara.

En lo que se refiere al alcohol, tal y como explicó el conselleiro, esta nueva ley introduce como novedad que las jefaturas territoriales de Sanidade, y no los Ayuntamientos, puedan imponer sanciones a la práctica del botellón y además, podrán ser sancionados los ayuntamientos que permitan la presencia de botellones en sus territorios.

En cuanto a la publicidad, las bebidas alcohólicas, cuando se publiciten en la vía pública, tendrán que localizarse a más de 200 metros de cualquiera centro docente o de protección de menores. En revistas, libros o folletos, su publicidad no podrá estar situada en la portada o contraportada y, en los folletos que contengan en su interior ofertas o promociones de bebidas alcohólicas en supermercados gallegos, el anuncio deberá incorporar un código QR que remita a una web de la Xunta con mensajes informativos para prevenir su consumo. Como excepción, estas limitaciones no serán aplicables a fiestas declaradas de interés turístico.

Prevención del tabaquismo en menores

En lo referente a los cigarros electrónicos, Rueda recordó que “incluyen nicotina” y que “aunque a veces se venden son diseños pensando en la población más joven, no son productos para niños y adolescentes”. Por eso, con esta nueva normativa Galicia prohibirá su compra y uso por parte de personas menores, equiparando la legislación de este producto a la normativa referente al tabaco.

Del mismo modo, para reducir los efectos nocivos de ser fumador pasivo, se establece la prohibición de fumar en las marquesinas y paradas del transporte público o en las piscinas de uso público y se regula un espacio libre de humo obligatorio de 50 metros a cada lado con respecto a dependencias de las administraciones públicas, recintos sanitarios o centros docentes y formativos.

Así, se pretenden reducir los riesgos para la salud que provocan el tabaco, ya que es la primera causa de muerte evitable según la Organización Mundial de la Salud y causa de 12 tipos de cáncer, más allá del cáncer de pulmón.

Educación en el uso de nuevas tecnologías

Además la Xunta facilitará formación a las familias e incorporará al currículo educativo pautas sobre la supervisión, tiempos de uso y contenidos de redes sociales y nuevas tecnologías entre menores porque su uso inadecuado puede llevar al fracaso escolar o a problemas de relaciones interpersonales de diversa gravedad.

Sobre los videojuegos, tal y como explicó Comesaña, la ley promovida por la Xunta marcará en los establecimientos de venta una organización clara de cada videojuego en función de la edad recomendada.

Apuesta por la información frente a las sanciones

El texto acordado hoy en el Consello da Xunta incluye un apartado de las sanciones correspondientes a cada tipo de infracción, para garantizar su cumplimiento, aunque se especifica que las infracciones leves o graves pueden sustituir la multa correspondiente por programas preventivos o asistenciales que la Consellería de Sanidade ya facilita actualmente a través de unidades de prevención de conductas adictivas en ayuntamientos o asociaciones.

De esta forma, se busca conseguir el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables entre la población gallega. Así, una persona que fume donde no está permitido se expone a una sanción que puede llegar a los 601,01 euros en su grado mínimo o bien podría ser conmutada por cursos para dejar de fumar o eliminar el hábito de consumir alcohol en botellones. En el caso de personas o establecimientos que, por ejemplo, permitan el consumo de sustancias prohibidas para menores o fumar en lugares prohibidos pueden ser sancionados con la suspensión de subvenciones públicas de ayuntamientos o de la Administración autonómica.

El contenido de esta ley fue tratado con los sectores de la hostelería y ocio nocturna, bebidas alcohólicas o supermercados de nivel nacional en más de una docena de reuniones.