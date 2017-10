El servicio de las escorts por internet, más presente que nunca

Connect on Linked in

El sexo ha sido siempre un tema tabú en la sociedad (algo que por suerte poco a poco vemos cómo va cambiando), pero y por suerte para quienes quisieran vivirlo de forma liberal y sin ningún tipo de complejos y/o limitaciones, internet siempre ha ofrecido un lugar para todos ellos donde poder tratarlo con total naturalidad: ya sea a través de foros, redes sociales, chats de contactos y por supuesto las páginas de citas o aquellas otras tantas dedicadas al ofrecimiento de chicas de compañía: las que conocemos hoy día (y en un término mucho más profesional) como escorts.

Un servicio de lujo cada vez más demandado

Como en todas las profesiones, existen ciertos niveles de exclusividad dentro de un mismo sector laboral y en este caso no iba a ser menos: las chicas con mejores condiciones tanto a nivel físico como mental son consideradas como escorts de lujo y son precisamente aquellas más demandadas por los clientes. Por consiguiente, la contratación de dichos servicios asciende a cifras económicas superiores a lo habitual, tal y como podemos ver en portales online como Coneroticas, dedicados precisamente a la contratación de mujeres que se dedican a ello de forma profesional.

De hecho, lo más valorado con respecto a la contratación de escorts de lujo suele ser el don de gentes de estas chicas, así como la clase, el porte, los modales y en última instancia la cantidad de idiomas que dicha chica sepa hablar, ya que normalmente la función principal para la cual se contrata este tipo de servicios es como chicas de compañías o azafatas de un evento de gran relevancia, por lo que deben de saber comportarse ante el público.

Es lógico que tanto la belleza intelectual como la física vayan de la mano a la hora de que cada mujer presente sus credenciales en ambos aspectos dentro del ámbito laboral a través de webs como Amordelujo, ya que en multitud de ocasiones y gracias a lo bien que luzcan dichas mujeres esto influirá de forma directa e inexorable en su acompañante. Ya sea en cuanto a la primera impresión, o la categoría y condición social que le proporcione el tener a una mujer de semejantes atributos a su lado haciéndose pasar como su pareja habitual. Esto es precisamente lo que buscan los hombres con la incorporación de este tipo de chicas, y éstas deberán de preocuparse porque lo consigas ya que de esto trata precisamente su trabajo, entre otras muchas cosas.

UN SERVICIO CON CONDICIONES MUY ESPECIALES, PERO TOTALMENTE LIBRE Y PROFESIONAL

Bien es cierto que estas cualidades son capaces de engatusar no solamente a los invitados o los asistentes a cualquier evento, así como a los familiares y/o amigos, conocidos, etc. Que allí se encuentren, sino también a la persona que haya contratado los servicios de la escort de lujo en concreto, quien tiene la posibilidad de hablar con ella de forma abierta sobre su predisposición a mantener relaciones sexuales, siendo esta quien determine de forma totalmente libre si hacerlo o no, qué condiciones aceptar, en qué cambiaría o influiría esto en sus tarifas acordadas, etc. Por lo que evidentemente las relaciones sexuales entre el cliente y la escort existe, pero eso no la convierte en una prostituta (tal y como multitud de personas piensan de forma totalmente equivocada), ya que en todo momento será la mujer quien decida si aceptar o no dicha proposición.

Y es que no debemos de olvidar que las escorts de lujo son mujeres que viven y disfrutan la vida al máximo, utilizando normalmente este trabajo como algo secundario a su profesión principal, y que por ende aprovecha este tipo de experiencias no solamente para sacarse un sueldo extra, sino también para vivir aventuras que de otra forma no encontraría, y esto implica mantener relaciones íntimas o inclusive un vínculo amoroso real con cualquier persona, inclusive si dicho individuo es uno de sus clientes.