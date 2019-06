Tendencias gaming actuales

Connect on Linked in

Todos los años tenemos un completo análisis gaming que se encarga de analizar las últimas tendencias relacionadas sobre videojuegos y sobre periféricos y consolas que se utilizan para jugar a los mismos.

Este año la cosa está al rojo vivo, y son tantas las propuestas que no sabemos ni por dónde empezar. Después de mucho investigar, te hemos preparado un listado en el que detallamos lo más importante del mundo del gaming.

Sigue leyendo para no perderte nada.

Tendencias de Gaming

Fortnite

Obviamente, si vamos a hablar sobre lo último que está pegando fuerte en el mundo del gaming, Fornite debe estar en este listado si o si. Este videojuego, lanzado en verano de 2017, nos propone sobrevivir en una isla desierta en la que no solo nuestra puntería puede salvarnos la vida, si no que tendremos que contar con una gran habilidad en construcción y estrategia.

El juego ha tenido tanta acogida que no son pocos los eventos que se van sucediendo, como el desafío fortnite; Fortnite: baila dentro de un Holograma de Tomatoide. Es un desafío pensado para todas aquellas personas que ya se conocen el mundo de Fortnite y que piensan que ya no les puede ofrecer nada nuevo.

Encontrar el lugar perfecto en el que se puede bailar dentro del holograma no es tan fácil como parece. Tendrás que llegar a la cima del Mega Mall, justo encima del letrero de Pizza Pit. No tiene pérdida, por lo que deberías aprovecharlo antes de que se termine.

También tienes un evento de baila sobre un dumpling gigante y para ello será necesario que acudas a la zona de Lucky Landing, en la parte sudoreste del mapa.

Cómo puede ver, jugar a Fortnite puede ser muy divertido.

Smite

Smite se presenta como un juego de tipo MOBA (Multiplayer Online Battle Arenas) disponible tanto para PC, como para consolas como PS4 y XBOX ONE.

Es muy divertido, dando la posibilidad del jugador de interactuar en partidas de equipos de 5. Nos pondremos en la piel de un Dios y tendremos que acabar con el otro equipo.

Una de las grandes ventajas de este juego es que se actualiza con mucha regularidad, por lo que los usuarios siempre tendrán una nueva aventura preparada.

Dota 2

A Pesar de que no es un nuevo juego de ahora, lleva varios años en el ranking y todavía sigue en lo más alto. Es uno de los juegos MOBA más de moda, de tipo Free To Play, disponible para su descarga sin tener que pagar nada por él.

Pokemon Go

Pokemon Go no deja de actualizarse. Gracias a las últimas actualizaciones hemos buscado mucho sobre como evolucionar a Eevee (No solo a Jolteon, Flareon o Vaporeon, si no también a Leafeon, Espeon, Umbreon y Glaceon) y ahora se especula con que próximamente podremos tener un encuentro con Jirachi, además de la posible incorporación de medallas dinámicas.

Es otro juego tendencia que parece que nunca nos va a cansar.

Te recomendamos encarecidamente que pruebes estos 4 títulos si no lo has hecho aún.