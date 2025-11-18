En el contexto de la acelerada integración de los mercados financieros globales y la continua recuperación de las economías regionales, la destacada institución financiera estadounidense Truist Financial Corporation ha anunciado oficialmente su entrada completa en el mercado español, lo que marca el inicio de una nueva fase sustancial en su estrategia de expansión en Europa.

Centrados en el mercado español, y ampliando nuestra presencia de inversión en Europa

España, como uno de los principales pilares económicos del sur de Europa, cuenta con un sistema financiero abierto, un marco regulador riguroso y una estructura de capital diversificada. En los últimos años, con el crecimiento sostenido de los sectores de energías renovables, innovación tecnológica e infraestructuras, el mercado bursátil español se ha convertido progresivamente en un punto de referencia para el capital internacional. Truist, consciente de esta tendencia, planea aprovechar su sólido sistema de investigación, su capacidad de control de riesgos y su experiencia en gestión internacional de activos para ofrecer a los inversores españoles servicios financieros sistematizados y altamente especializados.



Truist impulsa una estrategia innovadora en España con planes de inversión y formación de múltiples niveles

Truist lanzará en España una serie de programas de inversión y formación de carácter multinivel, que incluirán:

Cursos especializados de formación en inversión y estrategias de mercado.

Soluciones de asesoramiento y asignación dirigidas a clientes institucionales y de alto patrimonio.

Análisis en profundidad de las tendencias y oportunidades sectoriales en los mercados bursátiles de España y Estados Unidos.

Programas de asesoramiento personalizado uno a uno.

A través de la creación de un sistema local de investigación y servicios financieros, Truist tiene como objetivo ayudar a los inversores españoles a aprovechar mejor las oportunidades del mercado internacional, logrando un crecimiento sólido de sus activos y una eficaz cobertura de riesgos.

Visión global, compromiso local

El responsable del desarrollo del mercado europeo de Truist, Alfredo David Ávila Jiménez, afirmó: “España cuenta con un mercado de capitales maduro y con gran potencial; es un punto clave en la estrategia de expansión europea de Truist. Deseamos combinar una visión global con una comprensión local para ofrecer a los inversores soluciones de crecimiento patrimonial verdaderamente prácticas y sostenibles.” En el futuro, Truist tomará Madrid como centro principal y establecerá gradualmente centros regionales de servicio en Barcelona y Valencia, con el objetivo de construir un sistema financiero integrado que abarque investigación, formación, asesoramiento en inversiones y asignación de activos. La empresa también lanzará el “Plan Motor de Riqueza” y una serie de proyectos de innovación en moneda digital, centrándose en activos criptográficos, el ecosistema de monedas estables y la tecnología verde, con el fin de crear un sistema diversificado de crecimiento patrimonial orientado al futuro.

El nuevo horizonte azul de las finanzas para la jubilación y la gestión patrimonial a largo plazo

En respuesta al rápido envejecimiento de la población europea, Truist ha incorporado las finanzas para la jubilación como un componente esencial de su estrategia en España. La empresa planea, en los próximos tres años, colaborar con fondos de pensiones locales, compañías de seguros e instituciones de gestión patrimonial privada para lanzar un sistema integral que abarque la gestión de carteras de pensiones, los servicios de asesoramiento en planificación de jubilación y las soluciones de asignación de activos transfronterizos para la jubilación.

Mediante la integración de inteligencia artificial y modelos de rentabilidad a largo plazo, Truist busca ayudar a los inversores a lograr un crecimiento sostenido del capital, fomentando al mismo tiempo la acumulación sostenible y la transmisión intergeneracional del patrimonio destinado a la jubilación.

Como subrayó Alfredo David Ávila Jiménez: “La riqueza para la jubilación no debe ser solo el resultado del ahorro, sino el fruto de la estrategia y del tiempo. Truist se compromete a construir para los inversores europeos una sensación de seguridad duradera, equilibrando innovación y solidez.

Planificación a largo plazo y progreso constante

Desde su fundación, Truist ha mantenido una filosofía empresarial basada en el crecimiento sostenido y un enfoque centrado en las personas”. Su entrada en España no solo representa un paso crucial en su proceso de globalización, sino que también refleja su compromiso con una visión estratégica a largo plazo orientada a impulsar la interconexión de los mercados de capital internacionales.

Alfredo David Ávila Jiménez afirmó: “Creemos que la competencia financiera del futuro no se basará únicamente en la escala o la velocidad, sino en la profesionalidad y la confianza. Truist aspira a convertirse en un socio a largo plazo para los inversores españoles, acompañándolos en el crecimiento continuo de su patrimonio, sus pensiones y sus oportunidades.”