Un total de 32 centros públicos de toda Galicia participarán no programa CUALE no curso 2020/2021

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, vén de publicar no portal educativo a relación de centros participantes no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado (CUALE). Un total de 32 centros de ensino participarán o vindeiro curso nesta iniciativa, a través da que o alumnado de centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia pode preparar as probas de certificación das Escolas Oficiais de Idiomas (EEOOII) dos niveis das ensinanzas especializadas de idiomas.

A relación de centros participantes é a recollida na seguinte táboa:

Provincia Concello Nome centro Idioma Modalidade A Coruña A Coruña CIFP Ánxel Casal – Monte Alto Inglés B1 A Coruña Cedeira IES Punta Candieira Inglés A1 A2 Francés A1 A2 B1 A Coruña Cee IES Fernando Blanco Inglés A2 B1 A Coruña Ferrol CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro Inglés B1 A Coruña Ferrol IES Leixa Inglés B1 A Coruña Lousame CPI Plurilingüe Cernadas de Castro Francés A1 Inglés A1 A2 A Coruña Melide IES de Melide Inglés A1 A2 B1 B2 A Coruña Mugardos IES de Mugardos Inglés A2 B1 B2 A Coruña Muros IES Plurilingüe Fontexería Inglés B1 A Coruña Ortigueira IES de Ortigueira Inglés A1 A2 B1 A Coruña Ribeira IES Nº 1 Inglés B1 B2 Alemán A2 Lugo Burela IES Monte Castelo Francés A1  A2 Inglés A1 A2 B1 B2 Lugo Chantada IES Lama das Quendas Inglés A1 A2 B1 B2 Lugo Monforte de Lemos IES Río Cabe Francés B1 B2 Inglés A1 B1 Lugo Monforte de Lemos IES A Pinguela Inglés A2 B1 Lugo Vilalba IES Lois Peña Novo Inglés B1 Ourense Ourense CIFP A Farixa Inglés B2 Ourense Viana do Bolo IES Carlos Casares Inglés A1 Pontevedra A Estrada IES Manuel García Barros Francés B1 Pontevedra Baiona CPI de Cova Terreña Inglés A1 A2 Pontevedra Cuntis CPI Aurelio Marcelino Rey García Inglés A2 Pontevedra Lalín IES Ramón Mª Aller Ulloa Inglés A1 A2 Pontevedra Lalín IES Laxeiro Francés A1 A2 B1 Inglés A1 A2 B1 Pontevedra Meis CPI de Mosteiro-Meis Francés A1 Pontevedra O Porriño IES Ribeira do Louro Inglés B1 Pontevedra Poio IES de Poio Francés A2 B1 Pontevedra Pontevedra IES Valle-Inclán Francés B1 B2 Pontevedra Pontevedra IES Frei Martín Sarmiento Francés A2 B1 Pontevedra Pontevedra IES A Xunqueira I Francés A2 B1 Pontevedra Pontevedra IES A Xunqueira II Francés A1 A2 B1 B2 Pontevedra Silleda IES Plurilingüe Pintor Colmeiro Inglés A1 A2 B1 Pontevedra Vigo IES de Teis Inglés A2

Formación gratuíta

A formación que recibirá o alumnado é gratuíta e realizarase fóra do horario lectivo. O CUALE desenvolverase en 4 modalidades diferentes, correspondentes aos niveis A1, A2, B1 e B2 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL). Así, poderán cursar a modalidade CUALE A1 os estudantes que superasen todas as materias do 2º curso da ESO e que estean matriculados en 3º. A modalidade CUALE A2 está dirixida ao alumnado que superase todas as materias de 3º da ESO e estea matriculado en 4º curso, así como aos inscritos en ciclos formativos de FP de grao medio de menos de 2.000 horas.

Por outra banda, o CUALE B1 vai dirixido ao alumnado de bacharelato, de ciclos de grao medio de FP de 2.000 horas e de grao superior de menos de 2.000 horas. As modalidades CUALE B2 serán para as alumnas e alumnos de bacharelato, ciclos de FP de grao superior de 2.000 horas, e para os que dispoñan do certificado del nivel intermedio das EEOOII ou outros certificados do nivel B1 do MCERL.

O profesorado encargado de impartir o CUALE, docentes de ensinanza secundaria de lingua estranxeira, realizará probas ao final do curso en cada nivel. A superación destas probas supón a expedición por parte do centro dun certificado, no caso do nivel básico do CUALE A1, e o dun certificado de aproveitamento do curso preparatorio para as probas de certificación que se realizarán nas EEOOII, no resto das modalidades. Para a obtención dos certificados oficiais é necesario que os estudantes superen as probas específicas que as EEOOII realizan cada ano.