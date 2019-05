Único concerto en Galicia Nick Moss Band (Chicago) en Vigo o 31 de Maio non ciclo Internacional de Blues, Mais que Blues 2019.

Buddy Guy : “A actuación de Nick Moss é unha das miñas favoritas e cada ano convídolle a tocar no aniversario do Buddy Guy Legends Club, estamos ante un dos mellores guitarristas de Chicago”. Se o propio Buddy Guy di isto sobre Nick Moss, quen son nós para rebatelo.

Buddy Guy : “A actuación de Nick Moss é unha das miñas favoritas e cada ano convídolle a tocar no aniversario do Buddy Guy Legends Club, estamos ante un dos mellores guitarristas de Chicago”. Se o propio Buddy Guy di isto sobre Nick Moss, quen son nós para rebatelo.

Nick Moss comezou a súa carreira como baixista, virando xunto a Jimmy ‘Fast Fingers’ Dawkins. Acompañando nun circuíto a Willie ‘Big Eyes’ Smith, este propúxolle intercambiar os instrumentos, e aí comezou todo. Aínda que como o propio Nick recoñece, o seu gran mestre foi Jimmy Rogers. Xunto a Jimmy Rogers viraría por todo o mundo e mesmo visitaría España no 95 e 96. En 1997 tras a morte de Rogers decide formar a súa propia banda e é entón cando comeza a crear a súa historia musical, sendo nomeado a friorenta de 21 veces nos prestixiosos Blues Music Awards, gañando devanditos premios como mellor guitarrista, mellor disco, mellor directo,… Sen dúbida estamos ante un dos mellores guitarristas e compositores de Blues das últimas décadas que xurdiu da Cidade do Vento, con mais de 30 anos de carreira, creador de magníficos discos e posuidor do seu propio selo discográfico.