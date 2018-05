Vigo 1972 proxectarase este venres en Mos e Cangas e o sábado en gondomar coa presenza do seu director e do histórico líder sindical Waldino Varela

Venres 18:

CANGAS: Auditorio Municipal de Cangas do Morrazo ás 21h con dentro do programa Cinemas de Galicia. Prezo 3€.

MOS: ás 21:00 no CSCD As Pedriñas. Con presentación e coloquio co director, Roi Cagiao e como peche contaremos coa actuación do gran Leo Arremecághona.

Sábado 19

GONDOMAR: Auditorio Lois Tobío de Gondomar organizado polo. Ás 19:00 hs con presentación e coloquio a cargo de Waldino Varela e do director do filme Roi Cagiao. Organiza o Comité Comarcal de Vigo do Partido Comunista De Galicia