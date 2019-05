Vigo acollerá a proxección do documental “Why We Cycle”

Print This Post

Por iniciativa dos participantes de Masa Crítica Vigo, en colaboración con Bicicleando e Casco Vello Alto dende A Golpe de Pedal Vigo vos invitamos a asistir á proxección do documental “Why We Cycle”, do ano 2017, e que se está a exhibir por todo o mundo. Sábado 11 de maio de 22:00 a 23:00.

Un documental sobre a bicicleta e a forma na que nos pode cambiar o noso ritmo de vida diario e facernos máis felices, incluido na programación Mes Vive Vigo en Bici2019. A proxeción documental será na PRAZA DO ABANICO, CASCO VELLO ALTO. (Rúa San Sebastián 8, Vigo) (en caso de choiva nos trasladaríamos a un local cuberto).

ASISTENCIA LIBRE.

E logo unha charla coloquio sobre o mesmo e sobre a iniciativa reivindicativa “Masa Crítica” que se leva a cabo en Vigo e en moitas outras cidades do mundo tódolos meses.