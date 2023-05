5 ideas para que te pongas en forma sin salir de casa

Se acerca el ecuador de la primavera y, antes de que quieras darte cuenta, habrá llegado el verano. Tiempo para andar ligero de ropa y buscar refugio contra el calor en playas y piscinas.

Y es entonces cuando te percatarás de que tu silueta, camuflada el resto del año tras los ropajes otoñales invernales y primaverales, no es la que quieres que sea. Por eso, vamos a darte cinco ideas para que, en los dos meses largos que quedan para que comience julio, logres estilizar tu línea y eliminar los kilos de más sin necesidad de salir de casa.

1. Entrenamiento en cinta

Correr es uno de los deportes más adecuados para rebajar el porcentaje de grasa y tonificar todo el organismo. Y lo bueno es que puedes hacerlo en tu propia casa, utilizando cintas de correr domésticas, que ocupan muy poco espacio y disponen de las mismas funcionalidades que las cintas de correr de gimnasio.

Es posible que hayas oído que correr en cinta no es bueno para las rodillas. Te aseguramos que no tienes de qué preocuparte: para correr en cinta con seguridad solo has de adoptar las mismas precauciones que cuando lo haces sobre el terreno.

2. Bicicleta estática

La bici estática es otra gran opción para estilizar la figura en tu propio domicilio. Como en el caso anterior, este elemento apenas ocupa espacio. Además, en el mercado puedes encontrar modelos plegables.

¿Crees que puede ser algo aburrido? Para nada: enchúfate a tu música favorita mientras pedaleas o visualiza mientras lo haces una película o tu programa de televisión favorito.

3. Hoola Hooping

Si eres muy joven, quizá no sabes lo que es un hoola hoop, pero tus padres y abuelos seguro que sí: se trata de los clásicos aros, muy ligeros y de gran tamaño, que permiten realizar múltiples ejercicios de gimnasia rítmica.

Tampoco ocupan espacio y, además de para trabajar prácticamente todos los músculos de tu cuerpo, puedes usarlos para divertirte con ellos realizando ejercicios de habilidad y destreza.

Busca en internet vídeos y tutoriales de hoola hoop y sorpréndete con la infinita variedad de ejercicios que puedes practicar con esos aros.

4. Definición del músculo con pesas y mancuernas

Si, además de eliminar grasa, pretendes definir el músculo, entonces te recomendamos que adquieras un juego básico de pesas y mancuernas.

Lo único que necesitas es un espejo (para comprobar que tus movimientos con las pesas son los correctos) y una tabla de ejercicios específica para la definición o el desarrollo muscular, según los propósitos que tengas.

Una recomendación es que seas prudente y empieces con poco peso. No por mucho madrugar, amanece más temprano: si te pasas al principio, tendrás fuertes agujetas y correrás el riesgo de sufrir molestas distensiones musculares.

5. Ejercicios que marcan músculo y no requieren ningún elemento auxiliar

Para terminar, te proponemos un pack de cinco ejercicios de lo más efectivos. Para realizarlos, solo necesitas una colchoneta o una esterilla:

Abdominales

Planchas

Flexiones lumbares boca abajo

Flexiones verticales

Sentadillas

¿No conoces la técnica concreta de realización de alguno de estos ejercicios? En ese caso, lo tienes fácil: teclea en tu buscador de internet los términos de tu interés y encontrarás decenas de vídeos que te enseñarán cómo hacerlos.