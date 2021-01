A Deputación conclúe as obras de eficiencia enerxética e impermeabilización dos Centros de Educación Especial e Agarimo en Príncipe Felipe

A Deputación de Pontevedra vén de concluír as obras de reparación das fachadas do edificio que alberga o Centro de Educación Especial de Pontevedra e o CIX Agarimo, dentro do Centro Príncipe Felipe, destinadas a mellorar a eficiencia enerxética e a impermeabilización destas instalacións. Nesta actuación, que se enmarca nos importantes investimentos que a Deputación está a realizar en Príncipe Felipe, a institución provincial investiu un orzamento de preto dun millón de euros.

O obxectivo deste proxecto era mellorar a eficiencia enerxética do edificio mediante a renovación parcial da folla exterior da fachada, a substitución da carpintería exterior existente e a incorporación de elementos para o illamento térmico do edificio. Hai que lembrar neste senso que o inmoble que alberga o Centro de Educación Especial e o CIX Agarimo fora construído na década dos 70 e amosaba unha serie de patoloxías, tales como fisuras, eflorescencias ou pequenos desprendementos de morteiro, que provocaban perdas enerxéticas e non garantían niveis axeitados de illamento térmico.

No marco dos investimentos que está a realizar en Príncipe Felipe, a Deputación de Pontevedra concluíu o pasado 2020 as obras de reparación de cuberta e fachada do Auditorio do Centro, cun orzamento de máis de 260.o00 euros, e que tamén estaban destinadas a mellorar a eficiencia enerxética da instalación. Doutra banda, o pasado ano a institución provincial investiu así mesmo máis de 133.000 euros nos traballos realizados para a corrección de defectos na instalación eléctrica de baixa tensión no Centro Príncipe Felipe.