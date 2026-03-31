Solicitan que se reconozca públicamente la gran labor de los agentes de la Policía Nacional de Vigo que detuvieron a un joven con más de 900 gramos de sustancia estupefaciente tras una persecución a la carrera

En la intervención se intervinieron 247 gramos de cocaína y 665 gramos de hachís

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Vigo-Redondela con el apoyo de la Policía Local de Vigo, han procedido a la detención de un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública tras una persecución a la carrera y ocuparle más de 900 gramos de sustancia estupefaciente, 47 gramos de cocaína y 665 gramos de hachís, una gran actuación policial por la cual la Confederación Española de Policía solicita que se les reconozca su gran labor policial con su ingreso en la Orden al Mérito Policial de la Policía Nacional

Actitud esquiva y fuga

Los hechos tuvieron lugar este pasado fin de semana en la zona centro. Una patrulla de la Policía Nacional, que se encontraba realizando labores de prevención de la delincuencia en un vehículo rotulado y con uniformidad reglamentaria, observó cómo un joven salía de un portal portando dos bolsas.

Al percatarse de la presencia de los agentes, el individuo aceleró el paso de manera brusca y comenzó a mirar hacia atrás con actitud nerviosa. Ante estos indicios, los agentes procedieron a interceptarle para su identificación, momento en el que el varón emprendió la huida a la carrera, iniciándose una persecución por las calles aledañas.

Colaboración policial y recuperación de la sustancia

Dada la situación, se solicitó apoyo por radio, acudiendo de inmediato otro indicativo del GAC de la Policía Nacional y una patrulla de la Policía Local de Vigo. Durante la huida, los agentes observaron cómo el sospechoso se deshacía de las bolsas que portaba: una fue arrojada en unas escaleras y la otra ocultada bajo un vehículo estacionado.

Ambas bolsas fueron recuperadas por los efectivos que seguían el rastro del fugitivo, comprobando que en su interior se hallaban diversas sustancias estupefacientes.

Interceptado en la zona de Beiramar

Finalmente, el despliegue policial permitió interceptar al varón en las inmediaciones de la zona de Beiramar, donde se procedió a su detención.

Tras el pesaje de la sustancia intervenida, el balance arrojó el siguiente resultado: 12 envoltorios de una sustancia blanca, presuntamente cocaína, con un peso aproximado de 247 gramos y 7 bloques de una sustancia marrón, presuntamente hachís, con un peso aproximado de 665 gramos.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de guardia de Vigo por un presunto delito de tráfico de drogas.