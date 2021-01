A Deputación impulsa iniciativas tecnolóxicaspara transformar, modernizar e adaptar os concellos ao século XXI

A Deputación de Pontevedra está a impulsar iniciativas tecnolóxicas que están transformando, modernizando e adaptando os concellos da provincia ao século XXI. Deste xeito, amais do servizo provincial de administración electrónica ou o padrón municipal de habitantes, no último ano lanzou a plataforma telemática para reunión de órganos colexiados, que permitiu a celebración de plenos e xuntas de goberno a distancia en tempos e pandemia, o sistema de cita previa para a atención da cidadanía evitando aglomeracións ou a app para a xestión dos tributos do ORAL sen ter que desprazarse ás oficinas para realizar pagamentos.

Ao longo dos últimos cinco anos o goberno da Deputación de Pontevedra investiu no proxecto de administración electrónica e servizos asociados ao mesmo máis de 2 millóns de euros. Con este investimento, estase a garantir que 53 concellos, 6 entidades locais menores e 4 mancomunidades poidan dar cumprimento ás obrigas da Lei 39/2015. Deste xeito, amais da implantación das aplicacións necesarias que permiten, entre outras cousas, o rexistro electrónico, a xestión de expedientes ou a sede electrónica, o servizo de administración electrónica da institución provincial inclúe o soporte ás persoas usuarias, o mantemento e a formación. Así, ata o momento formáronse xa a 2.814 persoas técnicas que traballan nos concellos e a 1.367 cargos públicos municipais.

Este ano de pandemia, co fin de garantir os servizos públicos municipais, a través da ferramenta de administración electrónica impulsáronse dúas novas prestacións habilitadas na plataforma de administración electrónica como son o módulo de reunións virtuais e retransmisión en directo e o servizo de cita previa. En canto ao primeiro, trátase dun servizo que permite sesións telemáticas dos órganos colexiados, reunións, mesas de contratación e traballo colaborativo entre persoal funcionario a distancia. Así, ata o momento, celebráronse mediante este sistema a distancia 189 plenos municipais, 248 xuntas de goberno, 265 comisións informativas, 176 mesas de contratacións, 1.293 sesións telemáticas para reunións de traballo interno entre o persoal das administracións locais e 119 sesións telemáticas para a composición de tribunais, entre outras cuestións.

No que respecta á cita previa, tamén impulsada este ano e integrada na administración electrónica, trátase dun servizo que permite reservar con anterioridade unha cita presencial, telemática ou telefónica no concello, evitando aglomeracións e garantindo o mantemento das distancias de seguridade e a correcta atención da cidadanía. Neste caso, realizáronse preto de 11.000 citas previas dende a posta en marcha do servizo, que permitiron realizar preto de 9.000 atencións presenciais, 1.855 telefónicas e 50 telemáticas.

O servizo de administración electrónica impulsado pola Deputación de Pontevedra permitiu, amais, que os concellos da provincia puidesen manter a súa actividade e prestación dos servizos públicos durante o confinamento. Así, aproximadamente 6.150 persoas puideron seguir prestando a súa actividade tanto nos concellos da provincia como na propia institución provincial, de xeito remoto, evitando a paralización completa da actividade nas administracións. Neste mesmo eido o goberno provincial lanzou tamén en xuño outras iniciativas como unha app móbil, en colaboración con Abanca, para facilitar o pagamento dos tributos municipais e calquera outro ingreso de dereito público xestionado polo ORAL.

Amais do anterior, tamén se impulsou o servizo de padrón municipal de habitantes, no que se investiu preto de medio millón de euros nos últimos tres anos, que permite que permite a implantación dunha solución informática para xestionar estes datos adecuadamente en 31 concellos adheridos. Ao padrón hai que engadir outras prestacións impulsadas pola institución provincial como o servizo de impresión e dixitalización para entidades locais da provincia, do que se benefician 34 concellos e unha mancomunidade, e permite custes máis competitivos neste ámbito; a copia de seguridade na nube, pioneira na administración local e que permite cumprir cos requisitos técnicos do Esquema Nacional de Seguridade e do Regulamento Xeral de Protección de Datos; a Infraestrutura de Datos Espaciais que a través do xeoportal IDEPo integra información xeográfica da provincia nunha única base de datos e foi visitada nos últimos meses por máis de 11.000 persoas; e o servizo de información e asesoramento en materia de protección de datos para que as entidades locais logren a adecuación ao Regulamento Xeral de Protección de Datos.