A familia celeste elixirá o nome da nova cidade deportiva do RC Celta entre dez opcións

A cidade deportiva do RC Celta está a poucas semanas de recibir aos xogadores do primeiro equipo para afrontar a esixente tempada 20/21. Este proxecto, que colma de ilusión ao celtismo e cobre as necesidades do club para poder potenciar e mellorar o seu traballo, tanto na canteira como no seu filial e primeiro equipo, está a piques de ser bautizado. A misión de porlle un nome que perdurará na historia do club recaerá integramente na afección celeste.

Este domingo concluíu a primeira fase para que os afeccionados mandasen as súas propostas de nome para o novo complexo deportivo do RC Celta. En total, recibíronse máis de 3.500 posibles nomes dos que tan só permanecen unha decena na carreira por ser o elixido.

Este martes 18 de agosto arrinca a segunda fase na que os seguidores celestes poderán votar entre este dez últimos candidatos a bautizar a ilusionante cidade deportiva. A votación poderase realizar AQUÍ ou a través dun formulario a disposición dos afeccionados na Sede.

As opcións que quedan en liza son as seguintes:

Cidade Deportiva Afouteza

Cidade Deportiva Afouteza Celeste

Cidade Deportiva Afouteza e Corazón

Cidade Deportiva Fogar de Afouteza

Cidade Deportiva Terra Celeste

Cidade Deportiva Fogar Celeste

Cidade Deportiva Celeste

Cidade Deportiva Berce Celeste

Cidade Deportiva RCÂ Celta

Cidade Deportiva Castro Celta

Aquel participante cuxa proposta durante a primeira fase sexa finalmente a máis votada, e por tanto poña nome á nova cidade deportiva do RC Celta, gozará dunha experiencia única nas novas instalacións e un tour guiado co capitán do primeiro equipo. No caso de que a opción elixida fose proposta por máis dun afeccionado, realizarase un sorteo para elixir o beneficiario da experiencia.

Ademais, sortearase unha camiseta oficial da tempada 2020/21 asinada polo persoal do RC Celta entre todos os usuarios que enviaron a súa proposta durante a primeira fase e outra entre aqueles que participen a partir de hoxe na votación entre os dez nomes finalistas.