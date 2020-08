A Guarda instala na Praza de Abastos colectores para residuos de aparellos eléctricos e electrónicos ao abeiro do Proxecto Estraee

A Guarda instala na Praza de Abastos colectores para residuos de aparellos el茅ctricos e electr贸nicos ao abeiro do Proxecto Estraee A Conceller铆a de Medio Ambiente do Concello da Guarda ven de instalar no andar superior da Praza de Abastos da localidade 3 colectores para depositar residuos de aparellos el茅ctricos e electr贸nicos: m贸biles e tablets, pilas e bater铆as e cargadores e cables