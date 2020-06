A mostra ‘Afinidades Selectivas’ volve a abrirse ao público na Casa Galega da Cultura

No camiño cara a “nova normalidade” os museos e salas de exposicións comezan pouco a pouco a abrir de novo as súas portas ao público. Desde este martes xa é posible volver a ver na Casa Galega da Cultura a mostra Ideas verdes incoloras dormen furiosamente, a décimo primeira da serie expositiva Afinidades Selectivas, iniciativa na que docentes e estudantes da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo crean obras xuntos. Inicialmente a mostra, comisariada por Chelo Matesanz, estaba previsto que estivera nesta sala do 6 de febreiro ata o 15 de marzo, momento no que se declarou a pandemia da COVID-19. Porén, as entidades implicadas na súa organización, a Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria e o Concello de Vigo, acordaron ampliar o período de exposición ao público ata o 28 de xuño.

Once pezas, oito artistas

A mostra colle o seu nome dunha frase da obra Estruturas sintácticas do lingüista e filósofo estadounidense Noam Chomsky, que exemplifica unha estrutura gramaticalmente correcta pero sen significado aparente e coa que o autor norteamericano amosaba o seu interese pola gramática, polas regras que constrúen oracións, independentemente do que significasen. “As obras que conforman a mostra, son todas obras de artistas que desenvolveron xa unha ampla traxectoria como tales, e que loxicamente utilizaron as ‘regras’, os procesos ao seu xeito, para construír significados diferentes e complexos”, explicaba Chelo Matesanz na inauguración da exposición.

Once pezas de oito artistas integran Ideas verdes incoloras dormen furiosamente, onde conviven técnicas, materiais e disciplinas. A parella formada pola docente Teresa Pajares e a egresada Blanca Nieves Lourés presentan nela unha obra sen título elaborada con papeis vexetais e pintura acrílica, no caso de Pajares, e as obras Autorretrato, Nudo de Alejandro e Columna, de Lourés. Pola súa banda, o profesor Juan Carlos Román presenta Visión paranoico-crítica del presidente Mariano Rajoy como el velazqueño Conde Duque de Olivares, mentres que o egresado Ventura A. Pérez amosa a peza de cerámica titulada 99 formas. O docente Jesús Pastor amosa a impresión sobre papel algodón Neither. Autor Morton Feldman (2010). Universal Edition Ltd, Plöchl. Freistadt. ISBN: 978-3-7024-6619-0, 2013 e a alumna Eva Quinteiro as obras Memoria e outra sen título, elaborada con terra e raíces. Tamén se pode ver na exposición Trompe-Soleil da docente Elena Lapeña e Dibujar lo más alto posible e Estampar las arrugas de la frente, do titulado Enrique Lista. “Cada docente elixe o seu partner e tamén o xeito de establecer ese diálogo. Nalgún momento, mentres se levaba a cabo a docencia (as e os alumnos son egresados), producíase esa ‘Afinidade’, que non significa necesariamente unha asimilación do expresado na aula, senón que hai un entendemento que está por riba da relación de ensinar e aprender”, sinalaba a comisaria da mostra co gallo da súa apertura.

Horarios e condicións

A exposición pode visitarse nos horarios de apertura ao público da Casa Galega da Cultura, que son de luns a venres de 18.00 h a 21.00 h; sábados de 12.00 h a 14.00 h e de 18.00 a 21.00 h, e domingos e festivos de 12.00 a 14.00 h. As condicións de acceso están sometidas ás establecidas nas ordes correspondentes, especialmente no que afectan á reapertura de museos e salas de exposicións e que abranguen, por exemplo, mantemento da distancia interpersoal, uso obrigatorio de mascarillas, redución de aforo a un terzo, novos circuítos de circulación e especial protección ao persoal traballador nos centros, entre outros aspectos.