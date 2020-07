A Xunta convoca o proceso de selección de 20 actrices e actores para os elencos das tres próximas producións do CDG

O聽Diario Oficial de Galicia (DOG)聽publica hoxe o anuncio polo que se fai p煤blica a convocatoria para a selecci贸n das 20 prazas de actrices e actores que interpretar谩n as pr贸ximas tres produci贸ns propias do Centro Dram谩tico Galego (CDG), correspondentes 谩 temporada esc茅nica 2020-2021. Os t铆tulos, a铆nda provisionais, destes espect谩culos son O charco de Ulises, obra de Santiago Cortegoso que el mesmo codirixir谩 con Mari谩n Ba帽obre; Terceiro acto, con dramaturxia e direcci贸n de Andrea Jim茅nez e Noemi Rodr铆guez, e Serva me, servabo te, con Bel茅n Bouzas, Fran Mart铆nez e Diego M. Buceta.

En concreto, a trav茅s deste proceso elixirase o actor protagonista e os nove principais que levar谩n 谩s t谩boas O charco de Ulises, as铆 como cadanseu elenco de cinco int茅rpretes con categor铆a de principais para Terceiro acto e Serva me, servabo te, neste 煤ltimo caso conformado especificamente por actores e actrices que combinen esta faceta coa de bailar铆ns e bailarinas.

Bases

Segundo as bases publicadas na聽web da Agadic, as persoas interesadas en optar a estas prazas deber谩n presentar as s煤as solicitudes, xunto co resto de documentaci贸n requirida, desde ma帽谩 e ata o luns 27 de xullo, preferiblemente por v铆a electr贸nica ao enderezo [email protected] Os int茅rpretes poden formalizar a s煤a candidatura aos tres proxectos, a铆nda que s贸 poder谩n ser seleccionados nun deles debido 谩 coincidencia temporal nas s煤as diferentes fases de produci贸n e exhibici贸n.

Para seren admitidos, as persoas aspirantes deben cumprir unha serie de requisitos, entre os que se atopa o do co帽ecemento e dominio do idioma galego no 谩mbito coti谩n e art铆stico, ben acredit谩ndoo mediante certificaci贸n oficial, ben solicitando unha avaliaci贸n ling眉铆stica espec铆fica.

D煤as fases

O proceso de selecci贸n dividirase en d煤as fases. A primeira delas consistir谩 na valoraci贸n dos perf铆s profesionais en funci贸n do seu grao de coincidencia coas propostas art铆sticas, tendo en conta as caracter铆sticas que especifican as bases para os diferentes roles interpretativos de cada proposta.

Con tal fin, o equipo de direcci贸n dos espect谩culos valorar谩, de xeito obxectivo e mediante escrito motivado, os curr铆culums e os materiais audiovisuais achegados. A partir desta an谩lise, confeccionar谩 unha listaxe que ser谩 supervisada polo resto do tribunal e da que pasar谩n 谩 segunda fase os cinco perf铆s m谩is coincidentes con cada un dos roles que se buscan.

Obradoiros grupais

A segunda etapa do proceso centrarase nas probas de interpretaci贸n, para o que se desenvolver谩n obradoiros grupais de ata 10 horas de traballo, que poder谩n estar repartidas en varias xornadas. O seu obxectivo 茅 avaliar tanto a interpretaci贸n textual, xestual e a adecuaci贸n aos roles, como a capacidade de integraci贸n no traballo coral, coreogr谩fico e de manipulaci贸n de elementos.

Os textos e indicaci贸ns para estas probas ser谩n difundidos na p谩xina da Agadic, antes da publicaci贸n da listaxe de persoas candidatas seleccionadas para a segunda fase. Nesta mesma web, as铆 como no taboleiro da Axencia, faranse p煤blicas cada unhas das diferentes fases do proceso.