A Xunta impulsa a posta en marcha do proxecto ‘Cara a unha escena plural’ para reforzar o sector da danza en Galicia

A Xunta de Galicia apoia economicamente a posta en marcha do proxecto Cara a unha escena plural, que nace co obxectivo de procurar unha presenza regular e estable da danza e das artes do movemento na oferta cultural galega, ademais de favorecer a sensibilización do público diante destas propostas. Así mesmo, búscase ampliar a visibilidade das compañías e artistas, ao tempo que crear unha rede de colaboración cos espazos escénicos que redunde nunha maior aposta por este tipo de espectáculos.

Con este fin, estanse a deseñar programas específicos que se desenvolverán durante os últimos meses do ano nos seis escenarios inicialmente adheridos a esta iniciativa: Auditorio Municipal de Cariño, Auditorio Gabriel García Márquez de Oleiros, Teatro Principal de Ourense, Auditorio Municipal de Outes, Auditorio Hernán Naval de Ribadeo e Teatro Municipal de Tui.

Esta programación incluirá funcións escénicas e actividades paralelas de mediación nas respectivas localidades, en diálogo cos artistas convidados e cos teatros anfitrións, especificamente pensadas para facilitar a creación de públicos para a danza.

Actividades paralelas e en liña

De xeito paralelo, Cara a unha escena plural promove unha serie de accións transversais de investigación, escrita, encontros, rexistro e arquivo, tanto presenciais como en liña, que arrancan xa este mes de xullo e que teñen o seu epicentro na páxina web www.escenaplural.gal.

Inclúense entre estas actividades alternativas, a retransmisión de debates entre profesionais e axentes culturais do sector, entrevistas para dar a coñecer a traxectoria de diferentes compañías galegas, a publicación de textos sobre a creación e a circulación da danza desde distintas perspectivas, e o desenvolvemento dunha unidade didáctica arredor da danza contemporánea que poida servir de ferramenta para posteriores actividades específicas nos centros de ensino.

As xestoras culturais Sabela Mendoza e Caterina Varela son as coordinadoras de Cara a unha escena plural, que ten o seu xermolo na mesa de traballo homónima celebrada durante a pasada edición do mercado galego das artes escénicas Galicia Escena PRO, organizado pola Consellería de Cultura e Turismo e a asociación Escena Galega.

Elas serán tamén as encargadas de impartir o primeiro dos obradoiros do programa, que se desenvolverá os días 30 e 31 de xullo na Mostra de Teatro Galego de Cariño baixo o título Pensar en movemento, mentres que o primeiro dos debates en liña (A comunidade creadora dinamizando contexto) terá lugar o vindeiro día 27 coa participación de Cris Vilariño e Paula Quintás.