A Xunta tramita a inscrición do monte “Fraga do Monte Raño” no rexistro de masas consolidadas de frondosas autóctonas

O Diario Oficial de Galicia (DOG)聽publica hoxe o anuncio da Conseller铆a do Medio Rural聽polo que se somete a informaci贸n p煤blica o procedemento de inscrici贸n no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Aut贸ctonas do monte 鈥淔raga do Monte Ra帽o鈥, sito no concello coru帽茅s de Irixoa e de titularidade da Comunidade de Montes de Ver铆ns.

O monte 鈥淩a帽o鈥 est谩 clasificado como veci帽al en man com煤n desde 1981 e conta cun instrumento de ordenaci贸n desde 2009. A s煤a xesti贸n ordinaria corresp贸ndelle 谩 Administraci贸n forestal, en cumprimento do convenio existente, estando avalada polo selo PEFC de xesti贸n forestal sostible.

A superficie ordenada total do monte 茅 de 354,22 hect谩reas, inclu铆ndo varias masas compostas por unha mestura de carballos (Quercus robur), casti帽eiros (Castanea sativa) e bidueiros (Betula spp). As maiores extensi贸ns de frondosas abranguen un total de 66,69 ha do monte veci帽al e est谩n distribu铆das en tres coutos redondos, sendo o maior deles de 52,14 ha. Son, precisamente, esas tres masas as que se inclu铆ron neste expediente.

Con todo, a partir de ma帽谩, calquera persoa f铆sica ou xur铆dica poder谩 examinar no Servizo de Montes da Xefatura Territorial de Medio Rural na Coru帽a os documentos correspondentes a este expediente de inscrici贸n, podendo presentar as alegaci贸ns que estimen oportunas.

Cabe sinalar que a Conseller铆a do Medio Rural est谩 a tramitar actualmente un total de 38 expedientes de inscrici贸n no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Aut贸ctonas, que supo帽en en conxunto unhas 1.900 hect谩reas de terreo. Destes expedientes, sete corresponden 谩 provincia da Coru帽a, 15 谩 de Lugo, cinco 谩 de Ourense e 11 谩 de Pontevedra.

En Galicia existe, de acordo co 4潞 Inventario Forestal Nacional, unha superficie de masas de frondosas aut贸ctonas dunhas 415.000 hect谩reas, dominadas principalmente polo carballo, cerqui帽o, casti帽eiro e bidueiro, xa sexa en forma de masas dunha soa especie ou en mesturas 铆ntimas de d煤as ou m谩is especies. Estas masas conforman a paisaxe caracter铆stica de Galicia e te帽en un alto interese para a conservaci贸n de especies e h谩bitats, as铆 como unha gran capacidade de xerar recursos de alto valor para a sociedade.

Tendo en conta toda esta riqueza, e en desenvolvemento da Lei de Montes, a Xunta publicou o Decreto que regula o Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Aut贸ctonas. Nel inscr铆bense aquelas cunha superficie m铆nima de monte de 15 hect谩reas que poden estar constitu铆das por tres coutos redondos, sempre que cada unha delas te帽a un m铆nimo de 3,75 hect谩reas (25% da superficie m铆nima) e unha idade media de 20 anos.

O rexistro pretende favorecer a xesti贸n forestal activa das masas inscritas, para o que o Decreto que o regula establece unha serie de medidas, como son a prioridade na concesi贸n de axudas p煤blicas, a divulgaci贸n dos seus valores e das utilidades directas destas masas de frondosas ou mesmo o fomento do desenvolvemento de vantaxes fiscais para os seus titulares.

