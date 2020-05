Aberto prazo de inscrición na Escola Infantil do campus

Ata o vindeiro venres 29 de maio permanece aberto o prazo de preinscrición para o vindeiro curso na Escola Infantil do campus, que contará con catro aulas e 53 prazas, das que unha porcentaxe resérvase para os fillos e fillas de integrantes da comunidade universitaria. As solicitudes poden presentarse tanto por vía telemática, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, como de xeito presencial no propio centro, debendo concertar aqueles e aquelas que opten por esta opción unha cita previa a través do teléfono 986802070, por motivos de control de aforo. No caso do profesorado, persoal de administración e servizos e alumnado da Universidade, salienta a directora da Escola Infantil, Ángeles Rodríguez “sería preferible que nos chamasen, para ter en conta que se trata de prazas da cota, aínda que logo opten por facer a solicitude por vía telemática”.

Despois de varias semanas pechada por mor da supensión da actividade docente xerada pola crise da COVID-19, e trala apertura o pasado venres do prazo de inscrición nas escolas infantís públicas autonómicas, o centro permanece aberto desde este luns e ata o vindeiro venres en horario de 10.00 a 14.00 horas. Rematado o prazo de presentación de solicitudes, nas que pais e nais deberán indicar o seu horario de preferencia dentro dunha franxa que abrangue das 7.30 ás 18.00 horas, procederase a publicación de listas provisionais e definitivas de alumnado admitido, segundo recolle a resolución publicada pola Xunta.

Catro aulas, 53 prazas

Nestas semanas levarase tamén a cabo o proceso de renovación de prazas para os nenos e nenas xa matriculados no presente curso nunha escola que oferta para o vindeiro curso un total 53 prazas, ás que se suman outras tres reservadas para situacións de emerxencia social. O centro contará a partires de setembro cun aula de 0-1, na que se ofertan sete prazas, dúas aulas de 1-2, con 25 prazas en conxunto, e unha de 2-3, con 19 prazas. Por outra banda, como explican desde o centro, no caso de non cubrirse todas as prazas reservadas para as e os integrantes da comunidade universitaria, as posibles vacantes sumaríanse en setembro ás da cota xeral, aberta a todas as persoas empadroadas en Pontevedra, que serán asignadas segundo os baremos fixados pola administración autonómica.