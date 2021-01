AGEF e Afundación inician o programa «Empresa Familiar nas aulas» para fomentar o emprendemento entre os escolares

A Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF) e Afundación, Obra Social ABANCA, poñen en marcha a primeira edición do Programa «Empresa Familiar nas aulas», unha iniciativa que ten como finalidade fomentar o emprendemento entre os máis novos a través do seu contacto directo co mundo empresarial.

Para iso, o programa prevé unha serie de actividades dirixidas a alumnas e alumnos de 6º curso de Educación Primaria e de 3º e 4º curso da ESO, que permiten aos estudantes penetrarse no mundo empresarial e, concretamente no ámbito da empresa familiar, reforzando con iso os contidos relacionados coa empresa e o emprendemento previstos nos seus currículos académicos.

Na primeira edición desta iniciativa, que arrinca o vindeiro luns, participan un total de 10 empresas familiares asociadas a AGEF das catro provincias galegas: Grupo Aresa, de Lugo; Congalsa (Pobra do Caramiñal), Severiano Servicio Móvil (As Pontes), Grupo Tojeiro (Betanzos) e Espina y Delfín (Santiago) da Coruña; Babé e Cia (Vigo), Terras Gauda (O Rosal) e Lodiel (Moaña-Cangas) de Pontevedra, e Grupo Pérez Rumbao e Grupo Revi de Ourense.

Xunto a elas no programa toman parte unha decena de centros educativos de Galicia: IES Lucus Augusti (Lugo); CPR Manuel Peleteiro IES Castro da Uz IES as Mariñas e Colexio San José de Cluny (A Coruña); Colexio Maristas, CPI Manuel Suárez Marquier e Colexio Eduardo Pondal (Pontevedra) e CPR Salesianos e CEIP Mestre Vide (Ourense).

Os responsables das compañías participantes serán os encargados de trasladar en primeira persoa a súa experiencia empresarial familiar a máis de 400 estudantes a través dunha serie de charlas que, nesta edición e debido á pandemia, realizaranse por videoconferencia. Nelas, narrarán aos alumnos a súa traxectoria familiar e empresarial e transmitirán a importancia e valores da empresa familiar, que representa o 92,4% do tecido empresarial de Galicia e achega o 85% do VAB empresarial e o 83,3% do emprego privado da comunidade.

Posteriormente, e nunha segunda sesión de traballo, os estudantes terán a oportunidade de coñecer as sedes destas empresas a través dunhas visitas que nesta edición terán un formato virtual, e coas que poderán comprobar o seu funcionamento, organización e outras características da súa actividade.

Co fin de que os docentes poidan abordar estes contidos nos centros educativos, o programa puxo á súa disposición unha guía didáctica elaborada por un equipo de expertos, que contén unha serie de orientacións e recursos didácticos relacionados coa empresa familiar e o emprendemento.

Ademais, e como complemento a estas charlas e visitas virtuais, o programa tamén prevé a convocatoria da primeira edición do Concurso «Imaxina a túa empresa», que persegue reforzar a educación emprendedora e fomentar as vocacións e o espírito emprendedor entre os máis novos. Este certame estará aberto a todos os alumnos que participen no programa «Empresa Familiar nas aulas», que deberán desenvolver un traballo no que expliquen a creación da súa empresa ideal, independentemente da súa viabilidade como negocio e podendo ser de calquera sector ou actividade económica.

Asociación Gallega de la Empresa Familiar

Fundada no ano 2000, a Asociación Galega da Empresa Familiar ( AGEF) é a principal asociación de empresas con raíces, sede social e vocación de permanencia en Galicia. A súa función é fortalecer e dar continuidade ás empresas de orixe familiar galego.

A asociación está integrada polas 59 principais compañías galegas, que facturan 9.300 millóns de euros e dan emprego directo a 49.000 persoas.

Afundación, Obra Social ABANCA

Afundación, con máis dun millón cincocentos mil beneficiarios, afiánzase como primeira fundación galega, pola calidade, cantidade e diversidade das súas actividades. Con vocación transformadora, a Obra Social de ABANCA, busca o desenvolvemento integral da sociedade galega dentro e fóra da comunidade.

A súa acción, cun modelo asentado na sustentabilidade, está centrada en tres ámbitos: un proxecto de educación innovador, o fomento dun papel activo dos maiores na sociedade e unha acción cultural para o desenvolvemento das persoas.