Arranca el Roadshow de Festool por toda la Península

Las herramientas a batería ya no son el futuro, sino que son el presente inmediato para muchos profesionales, que las emplean todos los días con buenos resultados sin acordarse de los modelos de cable.

Han mejorado bastante en los últimos años, y la marca Festool ha sido una de las responsables de que su uso se haya extendido tanto gracias a la calidad de sus baterías como a su potencia.

Festool va a hacer una ruta por toda la Península Ibérica con su camión

Los profesionales de sectores como la pintura, la madera, la construcción o la rehabilitación en general son un público muy particular, uno que no compra un taladro atornillador a ciegas, no sin probarlo antes, ver cómo se adapta a la mano, de qué forma trabaja, su fuerza, etc.

De ahí que el camión de esta marca, que se pone en marcha con el lema “18 Voltios de potencia a batería” sea tan importante y tenga tantas visitas en los 10 años que lleva haciendo el recorrido.

A lo largo de este tiempo ha realizado más de 100 paradas y el camión lo han visitado unos 10 000 profesionales, que han podido comprobar de qué manera funciona una sierra circular sin cable y cómo es capaz de cortar cualquier material.

Festool acerca las novedades del sector a los profesionales

Todos aquellos que usan estas herramientas de modo profesional tienen una característica en común, la cual consiste en que apenas disponen de tiempo con el fin de asistir a una feria profesional o a un evento.

Además, las ferias se suelen celebrar en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, que no siempre están cerca para la mayor parte de autónomos o empresas que se dedican al sector de las reformas y la rehabilitación de edificios.

De esta forma, Festool les acerca los productos a sus ciudades, ya que no solo se va a centrar en las más grandes del país, sino que pasará por Lugo, León, Huesca, o Murcia, sin olvidarse de Portugal, en donde el camión de la marca hará una parada en el Algarve, Oporto y Lisboa.

¿Qué novedades se van a poder ver?

Hay varias novedades, las cuales podrá conocer todo aquel que se acerque al camión de Festool, que estará de gira desde el 24 de abril hasta el 12 de mayo por almacenes de suministros, materiales y ferreterías.

Se van a mostrar dos modelos de atornilladores a batería de 18 V, el CXS y el TXS, la sierra circular de incisión TSV y la sierra ingletadora de batería KSC60.

La idea es que en el evento todo profesional que acuda a él pueda hacer varias pruebas con las herramientas en diversos materiales, con la idea de comprobar de primera mano si es lo que buscan para su trabajo diario.

Podrán aclarar todas las dudas que les surjan con los especialistas de la marca, que son los que acuden a realizar las presentaciones de cada uno de los artículos que se llevan a los eventos.

Este es el calendario de la ruta:

Lunes, 24 de abril: Fustes Solanellas, en Terrassa, Barcelona

Martes, 25 de abril: Ferretería ESMAS, en Huesca

Miércoles, 26 de abril: Comercial JUCARSA, en Valencia

Jueves, 27 de abril: Afigaor, en Molina de Segura, Murcia

Sábado, 29 de abril: Ferretería Barragán, en Málaga

Martes, 2 de mayo: Jose A. C. Reis, en Faro, Portugal

Miércoles, 3 de mayo: Tecofix en Leiria, en Albergaria, Portugal

Viernes, 5 de mayo: Vicente & Campos Portugal

Sábado, 6 de mayo: Tintas 2000 en Maia, Portugal

Lunes, 8 de mayo: Torneiro, en Lugo

Martes, 9 de mayo: Primitivo Distribuciones, en Trobajo del Camino, León

Miércoles, 10 de mayo: Eurocomercial H2F, en Villaviciosa de Odón, Madrid

Viernes, 12 de mayo: Suministros Maiz, en Usúrbil, Guipuzkoa