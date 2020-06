Bombeiros de Vigo alertan da súa “situación insustentable” e sen solución tras 10 meses de folga

O comité de folga do servizo de bombeiros de Vigo alertou este martes da súa “situación insustentable“, das condicións de “escravitude” na que traballan os efectivos por falta de persoal e denunciaron que, tras 10 meses de folga e un ano e medio de “conflito” laboral, o Concello “non fixo absolutamente nada”.

Así, un dos portavoces do comité, Ricardo Pérez, lamentou que o goberno municipal non dese ningún paso para pór fin a este conflito, cuxa orixe principal está no déficit de efectivos. Neste tempo, lembrou, houbo dúas sentenzas xudiciais que deron a razón ao colectivo, pero “ninguén” no goberno vigués sentouse con eles para abordar a situación.

A ese respecto, sinalou que “hai 12 días” comunicóuselles que se reuniría unha mesa de negociación e que se lles trasladaría un documento-proposta. “Pero non recibimos nada”, apuntou, e lembrou que, unha vez que o estado de alarma pola pandemia de coronavirus quedou sen efecto en Galicia, tampouco se traballou na organización do servizo.

O comité de folga lembrou que, dos 120 efectivos do servizo, están a traballar pouco máis de 100 e que Vigo necesitaría un persoal mínimo de 150 bombeiros. Esta situación fai que non se poidan cumprir sequera os servizos mínimos decretados ao convocarse a folga e, segundo apuntou Ricardo Pérez, “só nos últimos 10 días houbo polo menos 3 ocasións nas que non se chegaba ao número de 16 efectivos mínimos nos parques da cidade”.

ANSIEDADE E FALTA DE GARANTÍAS

Outro dos representantes do colectivo, Miguel Uclés, lamentou que a actual situación do servizo “roza o delituoso” porque o Concello mantén a precariedade e a “escravitude” dos bombeiros, “impondo” medidas como o retén de garda localizable, que se traducen en “ansiedade” dos traballadores e “falta de seguridade e garantías” tanto para eles como para os propios cidadáns. “Nós temos un compromiso, mantémolo, pola nosa vontade, pero así non podemos prestar un servizo de calidade”, incidiu.

Uclés advertiu de que o goberno local non pode escudarse no estado de alarma para xustificar certas medidas, porque os bombeiros levan “case dous anos” denunciando a súa precariedade pola falta de dimensión adecuada do persoal.

Segundo lembrou, a última convocatoria de prazas serviu para que se incorporasen 3 novos efectivos, o que “nin de lonxe” soluciona o problema. Con respecto ás novas convocatorias anunciadas polo alcalde, Miguel Uclés incidiu en que as prazas tamén son insuficientes, as incorporacións non serán inmediatas e a situación agravarase porque, nos próximos 5 anos, xubilarase a metade do actual persoal.

ACTUACIÓN EN SANJURJO BADÍA

Para ilustrar a situación, os portavoces do comité de folga lembraron o ocorrido a finais de maio, cando se declarou un incendio nun garaxe de Sanjurjo Badía: ata o lugar desprazáronse os equipos dispoñibles no parque de Teis e no de Balaídos, pero a situación requiriu de reforzos.

Nese momento, a xefatura do parque de Teis (asumida por un funcionario que non é o responsable do servizo) non tiña indicacións claras sobre a mobilización do retén que estaba de garda localizable; a iso súmase o feito de que os bombeiros de Balaídos tiveron que ausentarse en dúas ocasións porque foron demandados noutras zonas da cidade. Así, denunciou Miguel Uclés, “houbo momentos moi tensos, porque quedaron 4 bombeiros sós, sen substitución, deshidratados“.