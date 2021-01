Caballero agradece ao Mercado de Teis a recollida de xoguetes para familias vulnerables Coa participación do alcalde, este luns tivo lugar un acto simbólico para visibilizar o apoio dos usuarios e comerciantes do Mercado de Teis, que recopilaron xoguetes para entregalos á asociacións que os distribuirán entre as unidades familiares que o necesiten.