Cambios de localización e redución de alumnado por materias, principais novidades para o novo curso do Programa de Maiores

Se hai uns meses o alumnado da Universidade miraba cara este curso con inquedanza, os estudantes s茅nior da Universidade de Vigo ti帽an a铆nda m谩is incertezas sobre como se 铆a desenvolver o seu regreso 谩s aulas ao seren, en moitos casos, poboaci贸n de risco. Pero as medidas de seguridade e os cambios de localizaci贸n van permitir que o聽Programa de Maiores聽comece, a partir do d铆a 28 deste mes, coa docencia presencial en todos os seus niveis.

Como explica Jos茅 Luis Gonz谩lez Cesp贸n, director do Programa Universitario para Maiores, 鈥渆ste ano 茅 algo diferente, xa que debido 谩 pandemia debemos manter unha serie de protocolos de hixiene, distancia, etc. que limitan alg煤ns aspectos respecto ao que vi帽amos facendo pero, mantendo estes protocolos, as clases vanse desenvolver dunha maneira moi similar a cursos pasados鈥.

De Torrecedeira ao campus

As principais novidades son o cambio de localizaci贸n e a reduci贸n do n煤mero de alumnos en cada materia. As铆, mentres en Pontevedra e Ourense as clases van seguir no mesmo campus, no caso de Vigo a docencia trasladarase de Torrecedeira 谩s facultades de Qu铆mica e de Ciencias Xur铆dicas e do Traballo. A este respecto, Cesp贸n explica que tanto a Escola Universitaria de Estudos Empresariais como a sede da Escola de Enxe帽er铆a Industrial na cidade 鈥減recisan todo o seu espazo para desenvolver o 100% das s煤as clases presenciais de grao coa distancia de seguridade que debe manter o alumnado鈥, polo que foi necesario buscar outras instalaci贸ns para permitir a presencialidade tam茅n na docencia para o estudantado s茅nior鈥. Para iso 鈥渢raballamos durante todo o mes de agosto na busca de alternativas鈥, polo que agradece 鈥渁os centros do campus cos que falei e que tentaron axudar a buscar un emprazamento alternativo e, en especial, a Qu铆mica e CCXX e do Traballo, 鈥渙nde finalmente se vai impartir o programa durante este curso 2020-2021鈥. Para tratar de facilitar ao alumnado e ao profesorado a adaptaci贸n a este novo escenario, apunta Gonz谩lez Cesp贸n, tam茅n se reestruturaron os horarios das clases, de modo que as materias de d煤as horas semanais impartiranse o mesmo d铆a.

Sobre as aulas, nos campus de Ourense e Pontevedra reaxust谩ronse os espazos para adaptarse 谩s distancia de seguridade, mantendo as铆 o mesmo n煤mero de prazas. Isto 茅 30 prazas para as materias de lecci贸n maxistral e 15 para pr谩cticas. Mentres, en Vigo as materias de lecci贸n maxistral vanse ofertar para 18 estudantes e as de car谩cter pr谩ctico oscilar谩n entre os 10 e os 15 para respectar as distancias de seguridade. Ademais, como novidade este curso tam茅n se ofertan algunhas das materias 聽do programa en formato virtual a trav茅s do Campus Remoto, tres no campus de Vigo (50 prazas en cada unha) e d煤as en Ourense (30 prazas) e Pontevedra (25 prazas). 鈥淪e a experiencia 茅 positiva, valoraremos a posibilidade de facer materias en li帽a intercampus nos vindeiros anos鈥, remarca Cesp贸n.

No referido 谩s medidas sanitarias, adoptaranse as mesmas que se est谩n a implantar nos centros da UVigo, con ocupaci贸ns reducidas nas aulas, distancias de seguridades, uso de m谩scaras e xel hidroalc贸lico, sinalizaci贸n nos espazos para evitar os contactos, etc. que garanten suficientemente a seguridade de todo o profesorado e o alumnado.

Todas estas medidas explicaranse ao alumnado nun acto de benvida que ter谩 lugar antes do comezo da docencia.

Prazo de matr铆cula a铆nda aberto

Actualmente a铆nda est谩n abertos os prazos de matr铆cula para o Programa de Maiores, tanto no ciclo intensivo como no integrado. O intensivo, con 54 cr茅ditos, 茅 a etapa inicial do Programa de Maiores, na que os alumnos e alumnas intercambian co帽ecementos e experiencias de tipo cient铆fico e cultural, sen necesidade de ter ningunha titulaci贸n previa. Neste ciclo, que ten unha duraci贸n de tres anos, poden inscribirse as persoas con idade igual ou superior a 55 anos, sendo o n煤mero m谩ximo de alumnado que poder谩 ser admitido en primeiro curso de 50 persoas en cada un dos campus. En caso de quedar prazas sen cubrir, poderase admitir alumnado con idades inferiores a 55 anos, pero en ning煤n caso inferior a 50 anos. Unha vez realizada a inscrici贸n, o prazo de matr铆cula abrirase entre o 8 e o 22 de setembro. Tam茅n nesta quenda poder谩 matricularse o estudantado que xa rematase o ciclo intensivo e queira seguir neste ciclo en materias soltas non superadas.

Pola s煤a banda, o ciclo integrado est谩 pensado como continuaci贸n da etapa previa, co que obter谩n o t铆tulo de Universitario Superior S茅nior. Nesta etapa poden matricularse as persoas que te帽an superado o ciclo intensivo (titulado/a universitario/a s茅nior ou graduado/a universitario/a s茅nior) ou ben todos os que estean en posesi贸n de calquera outra titulaci贸n oficial universitaria e te帽an unha idade igual ou superior a 50 anos. O prazo de matr铆cula para este nivel est谩 xa pechado.

O curso pasado, no que a docencia dende marzo se desenvolveu de xeito virtual como no resto da Universidade, estaban matriculadas 600 persoas entre os tres campus da UVigo. De cara a este novo ano acad茅mico, Gonz谩lez Cesp贸n reco帽ece que se agarda unha ca铆da da matr铆cula da orde do 40%, fundamentalmente porque a docencia en Vigo se traslada ao campus, cando habitualmente se desenvolv铆a no centro da cidade, e 鈥減orque hai algunhas persoas con patolox铆as cr贸nicas鈥, concl煤e.