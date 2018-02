Un concurso de fotografía e outro de escaparates para a Camelia de Vilagarcía de Arousa

Connect on Linked in

O Concello de Vilagarcía de Arousa xa abriu o prazo de inscrición para os dous novos concursos ao redor da camelia. Un de fotografía e outro de escaparates. Ambos os concursos xorden como actividades afíns ao redor da próxima Exposición Internacional de Camelia que se mostrará no mesmo concello e que alcanza nada menos que o seu 54.º edición. Un evento que organiza rotativamente xunto co Concello de Vigo e a Deputación de Pontevedra.

No caso do concurso de fotografía, haberá un primeiro premio de 300 €, e outros dous segundos áccesits de 100 €. As imaxes han de virar ao redor da exaltación da camelia. As bases indican que cada participante pode presentar ata 3 fotografías en formato dixital. O xurado elixirá as 20 mellores fotografías, as cales serán expostas na praza da Peixería entre o 7 e o 11 de marzo nun formato de 1 x 2 metros. Para a inscrición, pódese acceder desde a páxina do concello, ou descargando directamente desde aquí.

En canto ao concurso de escaparates, os premios ascenden a 500 € o primeiro, 300 € o segundo e 200 € o terceiro. A inscrición está limitada aos comercios do municipio independentemente do sector ao que pertenzan.

Todas as persoas gañadoras obterán invitacións para a Exposición Internacional da Camelia no pazo Rubiáns

O requisito, decorar os escaparates con “motivos alusivos” á camelia, “sen ningunha limitación estética”, pero que ha de incluír polo menos algunha variedade desta flor. A inscrición ha de realizarse no Rexistro xeral do concello (praza da Ravella), desde o 1 ao 8 de marzo antes das 13 horas. Para iso haberá que descargarse o formulario en formato PDF desde a páxina oficial do concello, ou desde aquí mesmo. O escaparate manterase montado os dous días 10 e 11 de marzo. O día 10, ás 13 horas, coñecerase o fallo do xurado.

A Camelia

A Exposición Internacional da Camelia de Vilagarcía de Arousa é un dos moitos eventos que se organizan durante esta época en Pontevedra ao redor desta flor importada de oriente. De feito, os días 3 e 4 de marzo, hai unha exposición no mesmo pazo organizada polos veciños e veciñas de Rubiáns. Algunhas das actividades e exposicións que se poden ver pola provincia ata abril recóllense no calendario da Camelia.

Esta flor de inverno, coñecida así pola época na que florece, é popular en Rías Baixas onde se cultiva para diversas accións, como a elaboración de té, aceite ou ingrediente para cosméticos. A expansión do seu cultivo deu orixe á Ruta da Camelia na provincia, onde diversos xardíns abren as súas portas para mostrar toda a beleza desta flor.