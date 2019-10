CYBER SECURITY – Cómo saber si un casino online es fiable

En España, todo casino online, es decir, cada operador de juegos, debe cumplir una serie de requisitos y normas, que acrediten que se tratan de casinos en línea fiables donde al igual que podemos ingresar, tengamos la seguridad de que vamos a poder probar.

Aunque el departamento del gobierno de España, dispone de diferentes herramientas para ir inhabilitando el acceso a casinos que no cumplan sus normas, la velocidad de internet y su facilidad para duplicar páginas web, hacen difícil que no te puedas encontrar con un casino que no sea legal, por lo menos, para operar en nuestro país.

Por tanto, como jugador de casino, deberías comprobar en la página de ordenaciondejuego.es si disponen de las licencias necesarias para operar y una vez confirmado, llegará la hora de decirte no solo por el más fiable, sino que también que disponga de mejores condiciones y estos son algunos puntos que debería tener en cuenta.

– Rapidez de pagos: al igual que nuestros ingresos se hacen de forma inmediata, los casinos online demoran desde un par de horas a días dependiendo de sus condiciones. Para ello, es importante que revises en cada uno de ellos ya no solo el tiempo de pago, sino las diferentes formas de las que disponen, como Paypal, Tarjeta, Transferencia, ..

– Vías de soporte: ante cualquier duda, siempre queremos tener una respuesta inmediata o lo más rápida posible, por eso, es importante también destacar este punto ya que podrás encontrar casinos online que tienen servicios de chat, otros solo el chat operativo para clientes con cierta cantidad de ingresos a sus espaldas y lo más habitual, correo o teléfono, siendo este último otro punto a revisar ya que podrían algunos de los call center de los casinos, disponer de números de tarificación adicional.

– Feedback de otros usuarios: conocer las opiniones de otros usuarios, es otro punto a tener en cuenta y como consejo, no busques en Google, ya que encontrarás páginas web con comentarios no reales, que ponen en ranking a diferentes casinos, ocupando las primeras plazas aquellos que mayor comisión les pagan pero no aquellos que mejor servicio tienen.

– Bonos y promociones: si eres jugadores habitual, seguro que sabes de lo que hablamos y es que casi la totalidad de los casinos, ofrecen “jugosas” cantidades de dinero igualando tu primer depósito como bienvenida al casino. El caso, es que estas cantidades pueden variar y aunque hay casinos que te pueden ofrecer hasta 500€, igual para conseguirlos tienes peores requerimientos que otro que te regale 100€.

Consulta las condiciones al detalle, no te dejes llevar por las emociones y si juegas, siempre hazlo con responsabilidad utilizando los diferentes límites que puedes aplicarte con las herramientas que por ley, debe disponer el casino, como límite diario, semanal, mensual o autoexcluirte por días o de forma permanente.