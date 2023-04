Cyber WOW ¿Qué es? ¿En dónde se realiza? Te lo contamos

No cabe duda de que uno de los eventos más importantes de compra y venta online que se celebran en Perú es el cyber wow. Este es un evento que se realiza 3 veces al año y desde ya tienes que ir apuntando la fecha de los próximos descuentos que estarán disponibles desde el 17 al 21 de abril.

En este evento puedes encontrarte con grandes ofertas en tecnología, moda, deco hogar, supermercado, televisores, electrodomésticos, entre muchos más. Este se organiza por parte de IAB Perú Interactive Advertising Bureau, y podrás encontrar diferentes tipos de promociones dependiendo de las tiendas que participen en el evento.

¿Cómo se paga en el Cyber WOW?

Este es un evento en el que podrás pagar con cualquiera de tus tarjetas de crédito o débito o incluso en efectivo. También debes estar atento porque algunas marcas suelen realizar descuentos extra si pagas con alguna tarjeta específica de cierto banco, por lo que merece la pena estar atentos a estas ofertas.

Para los pagos, siempre se manejan mecanismos de seguridad avanzados para comercios electrónicos, por lo que puedes estar completamente tranquilo porque tus pagos estarán protegidos. Además, aceptan métodos de pago alternativos como Divídelo, Yape, Plin, entre otros.

Este es un evento que se realiza únicamente tres veces al año, siendo el primero en abril, y los otros dos por lo general son en julio y octubre. Por lo tanto, es mejor que te prepares para aprovechar los descuentos porque la próxima temporada de descuentos será mucho más adelante en el año.

Consejos para comprar en el Cyber WOW

Este evento realizado en Perú, es una gran oportunidad para que puedas hacer tus compras ahorrando una buena cantidad de dinero. Sin embargo, debes tener en consideración algunos consejos de seguridad para evitar cualquier tipo de estafa:

No compartas contraseñas o claves digitales: es importante no compartir ningún tipo de información con ninguna persona para evitar la suplantación de identidad y las compras fraudulentas.

es importante no compartir ningún tipo de información con ninguna persona para evitar la suplantación de identidad y las compras fraudulentas. Comprueba que entras en la web auténtica: es importante entrar en la web oficial del Cyber WOW, y siempre asegúrate de que el dominio sea https:// y que tenga el candado de seguridad antes de hacer tus compras.

es importante entrar en la web oficial del Cyber WOW, y siempre asegúrate de que el dominio sea https:// y que tenga el candado de seguridad antes de hacer tus compras. Ten cuidado con las ofertas engañosas: si tienes dudas de alguna oferta, puedes confirmar las tiendas participantes en la web oficial del Cyber WOW para evitar caer en estafas.

si tienes dudas de alguna oferta, puedes confirmar las tiendas participantes en la web oficial del Cyber WOW para evitar caer en estafas. No utilices Wifi desconocidas: si vas a comprar, tienes que evitar el uso de redes Wifi públicas, porque en estas tus datos podrían quedar expuestos. También es importante que cuentes con un software antivirus para evitar inconvenientes.

si vas a comprar, tienes que evitar el uso de redes Wifi públicas, porque en estas tus datos podrían quedar expuestos. También es importante que cuentes con un software antivirus para evitar inconvenientes. Evita guardar las contraseñas: evita siempre guardar las contraseñas de forma automática, porque estas podrían almacenarse de forma insegura y quedarían expuestas a los ciberdelincuentes.

Si sigues estos simples consejos, además de estar verificando los movimientos de tus tarjetas para que no haya ningún tipo de cobros sospechosos, podrás comprar con toda confianza. No te olvides que el Cyber WOW es por tiempo limitado, por lo que no puedes dejar pasar las ofertas.