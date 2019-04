Denuncian a esaxerada manipulación da imaxe nos envases dalgúns alimentos

A pesar de que é sabido que a publicidade e o márketing utilizan técnicas para que os alimentos parezan máis apetitosos nos envases, a Organización de Consumidores e Usuarios ( OCU) denuncia que, en ocasións, a manipulación é tan esaxerada que o aspecto do produto está distorsionado e non se asemella á realidade.

Para comprobalo, OCU analizou varios alimentos procesados, comparando o aspecto do envase co do alimento que contén. Na maioría dos casos, a Organización denuncia diferenzas evidentes entre ambos, especialmente relacionadas coa proporción de ingredientes (cantidade de froitos secos ou froitas en mueslis ou biscoitos), a pouca cantidade dalgúns elementos (chips de chocolate nas galletas) ou o aspecto final do produto (especialmente unha vez cociñados).

A Organización de Consumidores cre que, en moitos casos, estes retoques tan esaxerados que distorsionan a realidade do contido supoñen publicidade enganosa, xa que o artigo 7 do Regulamento de Etiquetaxe, presentación e publicidade dos produtos alimentarios establece que “a información alimentaria non inducirá a erro sobre as características do alimento e , en particular, sobre a natureza, identidade, calidades, composición, cantidade, duración, país de orixe ou lugar de procedencia e modo de fabricación ou obtención”.

Segundo indica OCU, todos estes requisitos tamén se aplican á publicidade e á presentación dos alimentos e, en especial, á forma ou o aspecto co que se presenten no envase, ao material usado para leste, á forma en que estean dispostos, así como á contorna no que estean expostos.

A Organización de Consumidores lembra que o envase dos produtos debe ser honesto e non inducir a erro aos consumidores. Por iso, esixe que as fotos se correspondan con imaxes máis reais, sen retoques excesivos.

Aos consumidores, a Organización recomenda ler a lista de ingredientes como a única maneira fiable de saber realmente o que contén o produto.

Para loitar contra esta excesiva manipulación fotográfica nos envases e co fin de conseguir unha etiquetaxe clara e correcta dos alimentos, OCU ten en marcha a campaña #etiquetasTrampa, que xa conta co apoio de máis de 14.000 usuarios.