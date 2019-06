Denuncian o estado lamentable e de abandono que mostra Navia

Connect on Linked in

Este é o lamentable estado no que se atopa o “lago” do parque Nelsón Mandela de Navia, a asociación veciñal “Asociación Veciñal Novo Vigo” viu a denunciar no día de hoxe ás circunstancias na que se atopa o barrio. Denuncian as perdas de auga que fan que leve varios anos sen funcionar o sistema de enchido e o cirucuíto de auga para que o novel sexa máis baixo e non bote auga por fóra polas fisuras e gretas que posue o estanque que bordea o parque Nelsón Mandela, non conforme con esto tamén podese observar a perda de pezas de gran tamaño caidas e algunha por riba das escaleiras de paso, cousa que non foi repostas polo responsabel de mantemento de dita zona.

Voltamos a estanque, estanque que posue “illas” de terra debido ás filtracións da mesma a traves das paredes que mostran unha impactante imaxe, tamén é publico e notoria a maleza de gran tamaño entre as perdas das paredes que dende a sua creación nunca tivo mantemento e nin limpeza así veñen a confirmalo a asociación veciñal.

A auga do estaque, esta sucia, dela procede un mal cheiro a cal fai un gran ecosistema no que proliferan as pragas de mosquitos as cales entran nas vivendas de Navia, picaduras e mal estar na veciñanza.

Tamén nos dan información que hai zonas sen auga desde hai máis de 2 anos tras unha limpeza que nunca se rematou de facer.

Estes son tan só algúns dos problemas máis graves do barrio vigues, desde a Asociación Veciñal Novo Vigo esixen unha solución inmediata ante este abandono lamentable institucional do barrio, tamén manifestan que “que non sexa un lavado de cara de dous días como ata agora se non definitiva, sen descartar incluso a supresión de parte ou da totalidade do “lago” por xardíns ou zonas de lecer”. Fotos do abandono