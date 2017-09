Un descalcificador para solucionar problemas de cal en tu hogar

Connect on Linked in

Son muchas las ciudades españolas que sufren de grandes problemas con la presencia de cal en el agua. De hecho, el agua dura no es perjudicial para la salud, pero puede causar algunos problemas en personas que tienen la piel sensible o los niños. Esto también afecta a nuestro hogar, ocasionando problemas de incrustaciones de cal en las tuberías, que con el paso del tiempo, acaban provocando obstrucciones. También esto afecta a nuestros equipos domésticos que utilizan agua como el termo eléctrico, la caldera o el calentador, los cuales terminan con serias averías o en el peor de los casos los tenemos que sustituir.

Sin embargo, en el mercado existen varias soluciones para acabar con los problemas de cal en el agua de nuestro hogar.

¿Qué problemas puede ocasionar el agua dura?

Problemas de incrustación

Si el agua que llega a nuestro hogar contiene partículas de carbonato de calcio, es decir de cal, al pasar por las tuberías formará incrustaciones en ella. Al depositarse en las tuberías, provocará problemas: pérdida de presión de salida y daños en aparatos y electrodomésticos.

Problemas de obstrucción

Con el paso del tiempo, los problemas de incrustación provocarán obstrucciones en las tuberías, llegando incluso a impedir casi completamente la circulación del agua, esto puede dar paso a roturas debido a la alta presión. La única solución en este caso será de cambiar las tuberías completamente. No cabe duda que la cal puede salirnos muy cara a la larga.

Problemas en la salud

Aunque no está demostrado que el consumo de agua dura puede ser nocivo para nuestra salud, si que lo puede ser para nuestra piel y cabello. La presencia de cal en el agua puede afectar a nuestra salud y bienestar a la hora de tomar una ducha o baño, sobre todo en personas con piel sensible,o que sufren de dermatitis atópica o eccemas.

Si queremos evitar estos problemas, deberemos encontrar una solución para acabar con el agua dura.

¿Cómo saber si hay cal en el agua?

Es de suma importancia comprobar si hay cal en el agua que llega a nuestro hogar para prevenir los problemas que podría conllevar su presencia, como ya hemos comentado anteriormente. Existen varios métodos para comprobar si el agua que llega a nuestra casa contiene cal. En el caso de confirmar la presencia de cal, podremos plantearnos la posibilidad de utilizar un descalcificador de agua para casa.

Utilizar un analizador de cal o medidor de dureza

Para determinar si el agua contiene cal con el analizador de cal, o medidor de dureza, deberemos llenar la probeta con el agua de nuestro grifo y luego añadir el reactivo. Siguiendo las instrucciones del fabricante, comprobaremos si el color que resulta de la mezcla corresponde a un agua dura o blanda.

Utilizar una forma casera

Puedes comprobar de forma casera si el agua es dura. Solo deberás coger dos botellas y llenar una de ellas de agua embotellada o agua destilada y otra con el agua de tu grifo. Luego añade unas gotas de jabón líquido y mézclalo. Si observas que al agitar, el nivel de espuma en la botella de agua de grifo es inferior a la la otra, significa que contiene cal.

Enviar una muestra a un laboratorio

Varios laboratorios del país se dedican a ayudar a los particulares a analizar la composición del agua de su grifo. Solo deberás enviarles una muestra para que puedan darte los resultados.

Instalar un descalcificador sin sal

Si ya has comprobado que el agua que llega a tu hogar contiene cal, deberás instalar un descalcificador de agua para casa. No cabe duda que la mejor solución para descalcificar el agua de manera eficaz es utilizando un descalcificador ecológico y de calidad como los que no utilizan sal. Actualmente, este sistema es el más apropiado para los hogares que sufren del exceso de cal en el agua que recorre por sus tuberías. Todo experto en fontanería está en la capacidad de suministrar e instalar un descalcificador sin sal ajustado a tu situación.

Como hemos comprobado anteriormente, descalcificar el agua que llega a nuestro hogar es la mejor opción para evitar los efectos negativos que podría conllevar la presencia excesiva de cal. Es de suma importancia tener en cuenta que es aconsejable invertir en un descalcificador de agua tan pronto nos percatemos que recibimos agua dura en casa para impedir y prevenir por adelantado cualquier disgusto suplementario. Para mejorar la calidad del agua de nuestra casa y prolongar la vida útil de nuestro termo, calentador, lavadora o grifos, será primordial que optemos por el mejor descalcificador.

Los descalcificadores sin sal han demostrado desde siempre ser los más eficientes, fiables y asequibles del mercado. Es imperante destacar ciertas ventajas que conllevan utilizar este sistema. Por una parte, es un sistema revolucionario que respeta el medio ambiente ya que es totalmente ecológico al no utilizar sal. De hecho, la sal es negativa en las instalaciones, puesto que las corroe. Por otra parte, al no utilizar productos químicos, no contamina y además no desperdicia agua. También, cuenta con la gran ventaja de ser un sistema que no necesita ningún mantenimiento, por lo que lo hace ser realmente económico. El descalcificador de agua sin sal no ocupa mucho espacio, lo que le hace ser uno de los sistemas de descalcificación más compactos del mercado. No cabe duda que es el mejor descalcificador que existe en la actualidad.

Ahora que conoces todas las ventajas sobre los descalcificadores sin sal, no dudes en contactar a un experto en fontanería para que te pueda guiar y asesorar en la instalación del sistema, Equipos contra la cal y que no utilizan sal como Ecocal o ScaleBuster son los más recomendados para este fín. No olvides comprobar primero la dureza del agua de tu hogar. Una vez que averigues la calidad del agua, ya podrás, con la ayuda de un experto en fontanería, decidir si quieres instalar el sistema de descalcificación de agua sin sal: en un punto en concreto de tu hogar donde se suministre el agua caliente o en la tubería general del conjunto de tu casa.