Dezaseis compañías actuarán na tempada de outono do Auditorio do Concello Dezaseis compañías, nove delas galegas, actuarán no Auditorio do Concello dentro da programación municipal de Artes Escénicas de outono VigoCultura. “Vigo liberouse de complexos e somos unha fábrica de xerar cultura”, asegurou Caballero, que lembra que o ano pasado houbo 40.000 asistentes e máis de 275 actividades.