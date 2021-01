El grupo municipal del PP insta al alcalde a que refuerce el dispositivo contra el frío para las personas sin techo y familias sin recursos

El grupo municipal del PP insta al alcalde a que refuerce el dispositivo contra el frío para proteger a las personas sin techo y ayudar a familias sin recursos que no pueden hacer frente a gastos como el de la calefacción. “Queremos que Abel Caballero se tome en serio esta ola de frío y aloje a las personas que no tienen dónde dormir. De igual modo que se preocupe de las personas con escasos recursos porque hay muchas familias que no tienen dinero para pagar gastos como el de la calefacción”, explicó la concejala Patricia López Román.

Por otra parte, el grupo municipal del PP lamenta la falta de previsión municipal para evitar las heladas en espacios públicos. “Hay hielo, por ejemplo, en la plaza de O Progreso, en donde tenemos constancia de que ya se han producido caídas, o de O Castro, en donde en vez de preocuparse de esparcir sal, lo ha precintado y se ha quedado tan a gusto. ¿Dónde está una brigada para esparcir sal o salmuera por los espacios públicos o por las pistas de las zonas rurales para prevenir las heladas y evitar accidentes?”, pregunta Patricia López Román.

Abel Caballero no tiene previsión y aunque siga alardeando de que Vigo es el ayuntamiento que más gasta en política social, ya no engaña nadie. Vigo es uno de los ayuntamientos de España con más gasto precario en política social. La ola de frío lo ha pillado desprevenido, con el albergue provisional cerrado y sin un equipo que se encargue de paliar los efectos de las heladas. Por ello, el grupo municipal del PP insta a Abel Caballero a que refuerce ya el dispositivo contra el frío y no espere ni un minuto más.