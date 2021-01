El PP denuncia que la nueva prórroga a Aqualia supone 200 millones que le vienen muy bien a Caballero y muy mal a los vigueses

Los concejales del grupo municipal del PP, Alfonso Marnotes, Jesús Marco González y Teresa Egerique, realizaron, esta mañana, una rueda de prensa para denunciar que la nueva prórroga del contrato a Aqualia supone 200 millones, que le vienen muy bien a Abel Caballero y muy mal a los vigueses. El alcalde ha mentido a los vigueses porque dijo que no prorrogaría el contrato, que iniciaría los trámites para una nueva concesión, y el día 31 de diciembre, nos encontramos con una prórroga realizada a escondidas, y sin explicación pública. “¿Qué tiene que esconder el alcalde? Esto es una cacicada”, se pregunta el portavoz Alfonso Marnotes.

“Estamos hablando de un contrato de 40 millones al año, que es lo que los vigueses pagan por el agua de forma anual, y no sabemos a dónde va ese dinero. El alcalde tiene que explicar el destino de ese dinero, porque pagamos el agua más cara de Galicia. Y no lo decimos nosotros, lo dice la OCU. Según la Organización de Consumidores, pagamos el agua más cara de Galicia. 247,11 euros al año. Más que A Coruña (245), más que Pontevedra (242, 83) y mucho más que Lugo con 197,87 euros y que Ourense con 161,59 euros. Estamos al nivel de Madrid, que paga 255,52. ¿Por qué tenemos que pagar el agua más cara de Galicia? ¿Adónde va nuestro dinero?”, afirmó Marnotes.

“Este negocio garantiza 40 millones de euros de ingresos. Por eso la famosa nueva ordenanza del agua que ahora se pospone seis meses es una farsa. No cobrará el consumo real. Pagaremos lo mismo de antes o más. El alcalde ni siquiera se ha molestado en aprobarla como las demás el primer día del año. Así que el alcalde, el último día del año, en el secreto de la junta de gobierno que convocó de manera extraordinaria y urgente acaba de adjudicar un negocio de 200 millones de euros. Con razón en vez de dar una rueda de prensa diciendo como siempre que es algo maravilloso para la ciudad, se ha callado y ha intentado que pase desapercibida esta prórroga”, añadió Alfonso Marnotes.

El PP se pregunta qué ha pasado con el dinero de los vigueses durante todos estos años. “La potabilizadora de O Casal está tan obsoleta que no es capaz de tratar el agua cuando el embalse de Eiras baja hasta el 40 %. Se ha sancionado al Concello de Vigo por no vigilar la calidad del agua. En la ciudad hay cortes de suministro en muchas zonas por las deficiencias de la red. No hay separativa de pluviales y fecales. ¿Qué se ha hecho con todo lo que hemos pagado durante este tiempo? Desde que Abel Caballero es alcalde, los vigueses hemos pagado 500 millones de euros en recibos del agua. ¿Adónde ha ido todo ese dinero?”, concluyó el portavoz Alfonso Marnotes.