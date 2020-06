Este país no puede soportar más muertes. Al conducir extrema las precauciones”, mensaje de la nueva campaña de la DGT

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado este lunes la nueva campaña de concienciación y el dispositivo de vigilancia y regulación que la Dirección General de Tráfico ha preparado para los meses de verano. El ministro ha estado acompañado por la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, y el director general de Tráfico, Pere Navarro.

Grande Marlaska ha comenzado su intervención haciendo mención al año excepcional que estamos viviendo debido al Coronavirus, una pandemia que ha afectado al mundo y que hace que éste sea un verano diferente y una operación de tráfico distinta.

Esta circunstancia y el dolor que ha supuesto y está todavía generando el Coronavirus en nuestro país es la referencia a partir de la cual la Dirección General de Tráfico ha diseñado su campaña divulgativa para redes sociales, estableciendo una analogía entre la pandemia del Coronavirus y la pandemia que, en definitiva, son los accidentes de tráfico.

La crisis sanitaria del Coronavirus nos ha enseñado como sociedad la importancia de cumplir las normas y las precauciones que tenemos que tener para que el virus no se propague, conductas similares a las que hay que adoptar para hacer frente a los accidentes de tráfico.

El uso de mascarilla, el distanciamiento social y la higiene de manos es al Coronavirus lo que el cinturón de seguridad y el casco, la distancia de seguridad, la velocidad y la atención a la conducción es a la seguridad vial. De ahí, que se haga un llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración, dos ejes que se han hecho presentes en plena pandemia y que deben seguir vigentes como elementos clave para dotarnos de una mayor seguridad en las carreteras.

 “Las ganas por recuperar la nueva normalidad no pueden llevarnos a cometer imprudencias en la carretera ya que en más ocasiones de las deseadas esas imprudencias suelen acabar en accidentes mortales, por tanto, si hemos superado la fase más aguda del Coronavirus no podemos estropearlo en la carretera, porque este país no puede soportar más muertes” ha señalado el ministro.

Para trasladar este mensaje se ha recurrido al patinador olímpico y 2 veces campeón del mundo Javier Fernández, quien después de todos estos meses sin poder patinar vuelve a un lugar cargado de simbolismo como es el Palacio de Hielo de Madrid, que fue habilitada como morgue durante la crisis sanitaria del Covid-19.

Las ganas de Javier por patinar son similares a las ganas que tiene la sociedad por recuperar la normalidad, pero ambas situaciones deben ser manejadas con responsabilidad. De forma metafórica, el video nos muestra a Javier como si fuera el vehículo y la pista de hielo como si de una carretera se tratara. Un mal salto o una inadecuada velocidad de rotación puede tener consecuencias fatales para el patinador; lo mismo que cuando el conductor adopta comportamientos de riesgo en la conducción.

Se ha creado una versión de 60” y otra de 30” para las redes sociales, con el hashtag #NoMasMuertesDGT y cuñas radiofónicas. También se ha elaborado un documental, que estará disponible a lo largo del verano, con testimonios de personas que han estado en primera línea de la pandemia y que invitan al telespectador a reflexionar.

SOBRE LOS DESPLAZAMIENTOS

Como se ha comentado anteriormente, debido a la situación que ha vivido el país, el verano de 2020 es un verano distinto al que hemos vivido con anterioridad, incluso para poder hacer una previsión de los desplazamientos de largo recorrido que se pueden producir por carretera durante estos dos meses, no solo por la desconfianza de los ciudadanos ante esta situación como por la incertidumbre misma de los desplazamientos.

No obstante, hay determinadas circunstancias que conocemos y que influyen en el desarrollo de la movilidad:

•   La recuperación del tráfico está siendo progresiva, aun así hay un 20% menos de desplazamientos que en el mismo periodo del pasado año.

•   La situación actual condiciona los desplazamientos.

•    Predominarán las salidas de fin de semana o de corta duración.

•   Aumentarán los desplazamientos en los accesos a grandes núcleos urbanos en busca de actividades de ocio en las inmediaciones de las ciudades, es decir, viajes de ida y vuelta en el día a lugares próximos a las ciudades.

•   Hay un 20% menos de solicitudes de celebración de pruebas deportivas durante el verano, por lo que las afecciones a la circulación en carretera se reducen.

Con todas estas circunstancias, a finales de julio se podrán dar a conocer una serie de datos que permitirán tener una idea más aproximada del comportamiento del tráfico en este nuevo escenario de normalidad.

CALENDARIO

Pese a este escenario de incertidumbre, la Dirección General de Tráfico sigue manteniendo las operaciones especiales de verano.

•   Primera Salida Operación Verano: del viernes 3 de julio hasta al domingo 5 de julio.

•   Salida Primero de agosto: viernes 31 de julio hasta el domingo 2 de agosto.

•   Operación Especial 15 de agosto: del viernes 14 al domingo 16 de agosto.

•   Retorno del Verano: del viernes 28 de agosto hasta el lunes 31 de agosto.

Como todas estas operaciones coinciden con fin de semana, en las que la intensidad de vehículos es mayor, se recomienda planificar los viajes evitando los días y las horas de mayor afluencia para no encontrar retenciones de salida de las grandes ciudades.



DISPOSITIVO VERANO

Por lo que respecta a la gestión del tráfico y para facilitar la movilidad en carretera, se establecerán las siguientes medidas:

•   Instalación de carriles reversibles y adicionales con conos cuando sea necesario en tramos de determinadas carreteras.

•   Señalización dinámica a través de 2.200 paneles de mensaje variable de las principales variables del tráfico.

•   Paralización de las obras que afecten a las calzadas en todas las carreteras para minimizar la afección al tráfico durante los días de la operación salida-retorno de verano.

•   Restricción de la circulación de camiones que transporten mercancías peligrosas y vehículos que precisen autorización especial para circular en determinadas horas de los días con más desplazamientos.

•   Información continua sobre cualquier incidencia en carretera a través del teléfono 011, Internet, twitter y en los boletines informativos de las emisoras de radio.

Para esta campaña de verano la DGT cuenta con los siguientes medios:

•   1.324 puntos de control de velocidad, de ellos:

548 radares móviles

12 helicópteros

764 puntos fijos de control de velocidad (80 de ellos de tramo).

•   216 cámaras de control de teléfono y móvil.

•   11 drones para las actividades de regulación y ordenación que reactivarán su actividad el día 3 de Julio. Tres de ellos con capacidad de denuncia.

•   15 furgonetas camufladas, una en cada sector.

Además, se retoma el calendario de campañas de intensificación de la vigilancia que se suspendieron por el estado de alarma. Durante estos dos meses se realizará una campaña de velocidad, otra de motoristas y una última de alcohol y drogas al volante.

SINIESTRALIDAD VERANO 2019

El verano del año pasado fallecieron 215 personas en accidentes de tráfico (117 fallecidos en julio y 98 en agosto) y 891 resultaron heridos graves. Fue el verano con menos fallecidos desde que se dispone de estadística, por lo que el objetivo es y rebajar esas cifras.

La radiografía de la siniestralidad fue la siguiente:

•   7 de cada 10 fallecidos se produjeron en accidentes mortales que tuvieron lugar en carreteras convencionales, es decir, aquellas vías que no tienen separación de sentidos de circulación. Por tanto, atención a los viajes cortos por estas carreteras que es donde los conductores tienen que extremar la prudencia y la DGT reforzará la vigilancia.

•   Casi la mitad de los accidentes mortales (45%) fueron salida de la vía. Detrás de este tipo de accidentes suele estar una velocidad excesiva y/o alguna distracción.

•   El 43% de los fallecidos durante el verano fueron vulnerables. En 2010 representaban el 30%. Por tanto, un doble mensaje:

Llamamiento a los conductores de los vehículos de cuatro ruedas, (que son los que generan el riesgo) para que respeten al resto de usuarios de la vía.

Llamamiento a motoristas, ciclistas y peatones para extremar la precaución al ser los más vulnerables.

•   Uso del cinturón y del casco. El verano pasado 7 de los 10 ciclistas fallecidos no usaban el casco. Tampoco 4 de los 69 motoristas fallecidos, ni 23 de los fallecidos que viajaban en turismo o furgoneta hacían uso del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad es el dispositivo que más vidas ha salvado.

•   La franja horaria con mayor concentración de accidentes es después de comer (36% de los accidentes mortales entre las 14:00 y las 20:00 horas)

Además de estos parámetros, a la DGT le sigue preocupando:

•   Los usuarios de moto, al ser el único medio de desplazamiento que nos disminuye su siniestralidad. Fabricantes, asociaciones de motoristas, la Guardia Civil de tráfico y la DGT están trabajando para proponer medidas que reduzcan la accidentalidad de este colectivo.

•   El alcohol y la conducción. El 24% de las autopsias realizadas a conductores fallecidos presentaban altas tasas de alcohol en sangre. El mensaje es sencillo: si bebes no conduzcas y si alguien de los que está contigo ha bebido, es tu responsabilidad no dejarle conducir.

•   La velocidad: Después de tres meses sin conducir, atención a la conducción impulsiva y a la velocidad excesiva. No se puede confundir la libertad con la velocidad. No vale la pena arriesgar.

El ministro ha finalizado la presentación recordando el mensaje con el que empezó y que resume la campaña de concienciación “Este país no puede soportar más muertes. Al conducir extrema las precauciones”