Fabiola García presenta la programación de los minicampamentos Coñece Galicia 2023, que contarán con dos nuevas localizaciones

La conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, presentó hoy en el hotel Candor de A Lama la cuarta edición del programa de minicampamentos ‘Coñece Galicia’. A través de esta iniciativa, se ofrecen 600 plazas para niños de entre 10 y 14 años para que disfruten de estancias de cinco días en doce establecimientos hosteleros de nuestra comunidad.

Fabiola García señaló que ‘Coñece Galicia’ complementa la oferta de plazas en campamentos de la campaña de verano de la Xunta. Asimismo, destacó que esta propuesta permite dar a conocer todo a patrimonio natural, artístico y cultural de Galicia entre la juventud.

El próximo lunes, día 12 de junio, se abrirá el plazo para que las familias soliciten plaza en esta propuesta de minicampamentos. Se podrán hacer a través del formulario que se habilitará en la página web de Xuventude. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta cinco días antes de la celebración del minicampamento o hasta agotar plazas. La adjudicación de plazas será por orden de inscripción.

‘Coñece Galicia’ 2023 incorpora dos nuevas localizaciones con respeto al pasado verano: el hotel Candor de A Lama (Pontevedra) y el hotel Laias de Cenlle (Ourense). Así, la propuesta de este año incluye los siguientes minicampamentos en la provincia de A Coruña: Valdoviño Marino III, con actividades náuticas y senderismo; y Descubrindo A bella Fisterra II, con propuestas para el disfrute del medio marino.

Turismo de naturaleza

En la provincia lucense: A conquista de Foz IV, con actividades de multiaventura y conocimiento del patrimonio natural y cultural; Aventura na Montaña IV, en Piornedo-Cervantes; A descuberta da Pobra do Brollón III, centrado en el turismo de naturaleza y educación ambiental; y Xeocampamento nas montañas do Courel III, en Folgoso do Courel.

Asimismo, la provincia de Ourense acogerá los minicampamentos Somérxete na natureza III, que se desarrollará en A Pobra de Trives; Acción na Arnoia III, en el que los participantes conocerán el patrimonio natural de Allariz y su entorno; y uno nuevo que tendrá como alojamiento el albergue turístico de Laias en Cenlle y que llevará por nombre Ecoverán termal en Laias. En este minicampamento se llevarán a cabo actividades de natación en las piscinas de Laias y deportes náuticos en el embalse de Castrelo do Miño, además de visitas culturales en el entorno y rutas de senderismo.

Por último, en la provincia pontevedresa se celebrarán las propuestas Aventura na Paradanta III, en Covelo y centrado en el disfrute del medio rural; Minicampamento Natura IV, en Sanxenxo y la nueva propuesta Aventura e natureza rural en el ayuntamiento de A Lama.