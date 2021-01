Fernández-Tapias anuncia o inicio do proceso de adxudicación de dúas vivendas Berbés 41 e unha en Abeleira Menéndez 16

A presidenta do Consorcio Casco Vello de Vigo (CCVV) e delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, anunciou tras a celebración do Consello de Administración do organismo o inicio do proceso de adxudicación de tres novas vivendas no barrio histórico.

Segundo informou, ponse así en marcha o que é o undécimo sorteo destas características convocado polo CCVV desde a súa creación. En concreto, detallou que se trata de dúas vivendas no número 41 da Ribeira do Berbés e unha no 16 de Abeleira Menéndez.

No caso das dúas promocións da fachada marítima, a primeira delas ocupa as plantas baixa e primeira e se estende sobre unha superficie de 69,70 metros cadrados cun prezo de venta de 122.000 euros; a segunda, son 86,98 metros cadrados repartidos entre o segundo e terceiro andar que vai a sorteo por 154.000 euros.

Sobre esta construción, Fernández-Tapias destacou a singularidade de que é a primeira rehabilitación abordada directamente polo CCVV na emblemática praza, onde recordou a Universidade de Vigo constrúe en edificios do Consorcio a súa sede e a Axencia Turismo de Galicia o primeiro albergue de peregrinos do Camiño Portugués pola Costa. Asemade, indicou que se está a intervir en Berbés 29 e 31 o que permitirá, proximamente, dispoñer de catro vivendas máis e un local comercial.

En canto a Abeleira Menéndez 16, apuntou que é oitava recuperación dun edificio nesta rúa, recoñecida como unha das construcións de tipoloxía tradicional máis fermosas do centro histórico no Plan Especial de Reforma Interior do Casco Vello. A vivenda en cuestión ocupa dúas plantas, 92,12 metros de superficie útil e un prezo de venta de 157.000 euros.

Neste sentido, Fernández-Tapias volveu a insistir na intensa labor de rehabilitación desenvolvida polo Consorcio Casco Vello de Vigo desde que a súa constitución, coa adquisición de 82 edificios e a posta no mercado de 111 vivendas de protección autonómica (VPA). Especialmente nunha cidade, dixo, que acumula o maior número de demandantes de vivenda e que carece de Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

Expropiación forzosa

Preguntada ao respecto da súa opinión o anuncio do alcalde de Vigo, Abel Caballero, da expropiación de seis edificios na Praza da Igrexa no casco vello, a delegada enmarcouno nunha nova deslealdade do rexedor e ataque a calquera iniciativa que proceda da Xunta de Galicia. O seu xuízo, este movemento “vén a confirmar que a Caballero non lle importan os veciños e veciñas e que non quere que o Goberno galego invista na cidade”.

Lamentou así que non lle dera a oportunidade ao Consorcio, como potencial beneficiario, de aplicar esta medida para así seguir rehabilitando vivenda e fixar poboación. “Se non o fai e unicamente porque a Xunta conta cunha participación do 90%”, aseverou. Asemade, recordou Fernández-Tapias que o organismo ten identificados ata cinco edificios que se poderían adquirir no caso de que o Goberno local atendera a petición de aplicar a vía da expropiación forzosa pola que o CCVV leva esperando desde o 2017.

En todo caso e tras sinalar que o Executivo autonómico segue a intensificar a súa política en materia de vivenda en Vigo, para a que se reservan 12 millóns de euros neste ámbito, censurou que se perdesen máis de 10 anos na activación da expropiación forzosa e que se faga agora de costas ao Consorcio, organismo que recordou se creou especificamente como elemento de apoio para este mecanismo, habilitado xa no 2006. “Chega moi tarde”, concluíu.