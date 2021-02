Fernández-Tapias pon en valor as propostas de Redondela, Mos e Soutomaior no marco da segunda edición de “o teu xacobeo”

A delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández-Tapias, destacou hoxe a ampla oferta sociocultural e deportiva que no marco da segunda edición de “O Teu Xacobeo” vén de aprobar o Goberno galego para a promoción do Ano Santo, permitindo así o desenvolvemento de actividades en todo o territorio galego.

Unha iniciativa que se sustenta sobre as premisas básicas da implicación e a participación de toda a cidadanía na programación deste Xacobeo 2021-22, co obxectivo de que “sexan eles mesmos os que conten as súas historias e experiencias nos distintos roteiros do Camiño de Santiago”, apuntou a representante autonómica.

Así, na convocatoria deste ano establecéronse tres liñas de axudas que atenden á tipoloxía dos beneficiarios; a de concellos, mancomunidades, consorcios locais galegos e deputacións provinciais de Galicia, priorizando aos municipios de menos de 50.000 habitantes; a destinada a persoas físicas ou xurídicas constituídas baixo forma mercantil ou civil e as comunidades de bens que estean comprendidas na definición de pequena e mediana empresa; e unha terceira liña enfocada a entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro.

No que atinxe á primeira das liñas, a delegada puxo en valor os 22.490 euros cos que o Executivo autonómico apoiará as propostas presentadas por Soutomaior “Pasiño a pasiño, Soutomaior no Camiño” que recibe 12.000 euros; por Redondela “Encontros no Camiño. O Cinema galego” con 6.049,76 euros; e Mos “Musicando” ao que se destinan 4.440,70 euros.

En canto aos proxectos subvencionados nas liñas 2 e 3, é dicir, os dirixidos a empresas e a entidades sen ánimo de lucro, hai 38 que afectan a máis dunha provincia (27) ou a toda Galicia (11). Na súa maioría son iniciativas tuteladas por fundacións ou universidades que fan referencia a diferentes rutas ou camiños, proxectos dirixidos a

centros educativos ou actuacións no patrimonio que abranguen varias provincias ou a totalidade da comunidade galega. Mesmo hai unha actuación que comparte a provincia de Lugo coas comunidades autónomas de Asturias e Cantabria.

Na selección valoráronse como criterios principais a pertinencia, calidade do contido e das actividades, comunicación e difusión, viabilidade e sustentabilidade. Así, avaliouse se se axusta aos obxectivos e prioridades da estratexia do Xacobeo 2021 especificada nas directrices aprobadas tanto polo Consello Xacobeo a nivel nacional como pola Comisión Organizadora do Xacobeo 21 en Galicia. Tamén se tivo en conta a súa implementación práctica ou en que medida contribúe á difusión dos valores e obxectivos asociados ao Ano Santo.

Éxito participativo

Tras recordar que no marco da primeira convocatoria están a levarse a cabo proxectos nuns 140 concellos da Comunidade, nesta ocasión exemplificou o éxito nas máis de 1.000 solicitudes rexistradas.

Fernández-Tapias sinalou que esta segunda edición do programa “O Teu Xacobeo” permitirá desenvolver un total de 220 propostas orientadas a dinamizar a programación sociocultural do Xacobeo 2021-22, destinando un investimento de case 3,3 millóns de euros. Tras a resolución da concesión, os beneficiarios acaban de comezar a desenvolver os seus proxectos para o que contan de prazo ata o próximo mes de setembro, tras a concesión dun aprazamento por culpa da covid-19 co obxectivo de que poidan dispoñer de máis tempo para levar adiante os proxectos propostos.