Gabriel Alén destaca que Xantar muestra los mejores productos gastronómicos de Galicia

“La gastronomía trasciende el sentido de la unión y de la reunión. Si tenemos algo maravilloso en Galicia que nos reúne, que nos llena de alegría y de orgullo es la gastronomía”; así principió su intervención el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, en la presentación del 24º Salón Internacional de Turismo Gastronómico, Xantar, que se celebrará en Ourense entre el 2 y el 5 de noviembre.

“La gastronomía –mantuvo el delegado territorial- es el espacio transversal a todas las familias y todas las regiones; donde, junto a una mesa, siempre conseguimos puntos de encuentro satisfechos de lo que ponemos encima de ella, porque, entre otras cosas, nosotros sabemos comer bien ya que poseemos productos extraordinarios de los que siempre da cuenta Xantar”.

Esta edición -continuó Gabriel Alén- llega con importantes novedades con el objetivo de atraer mayor número de visitas y de animar al público de cercanías a participar en la feria. La primera de ellas es que la entrada será, por primera vez, gratuita. También será gratuita, hasta completar aforo, la participación en cualquiera de las 140 actividades que ofrece el programa de esta edición y que incluyen talleres de cocina en directo, catas comentadas de productos como vino, queso, miel o conservas, o la presentación, con degustación, de una veintena de fiestas gastronómicas de Galicia.

El representante del Gobierno gallego destacó que un centenar de expositores y con 5 países representados (España, Portugal, Colombia, Perú y Costa Rica), Xantar contará con 4 restaurantes, 1 zona de tapas, 2 aulas gastronómicas, 1 aula de catas comentadas, 1 espacio de degustación y promoción de las fiestas gastronómicas de Galicia y el Túnel do Viño, de acceso profesional.

Gabriel Alén valoró positivamente la participación de tres diputaciones provinciales de Galicia (Ourense, Lugo y A Coruña), de varios geodestinos y GDR (Ribeiro-Carballiño, Valdeorras, Terra de Celanova – Serra do Xurés) y de numerosos ayuntamientos gallegos de las 4 provincias que participan de forma independiente para promocionar su turismo gastronómico desde la perspectiva de la calidad y de la sostenibilidad.

Para el delegado territorial, Xantar se convierte un año más en un ejemplo de cooperación público-privada. Entre sus principales apoyos cuenta con la administración autonómica (a través del apoyo de Turismo de Galicia y de las Consellerías do Medio Rural y do Mar), entre otras colaboraciones como la de Promoción do Emprego a través de la participación de Economía Social de Galicia. También cuenta con el apoyo de la administración provincial a través de la colaboración de la Diputación Provincial de Ourense a través del INORDE.

Y recordó también las actividades organizadas por la Consellería do Medio Rural y la de Mar, que tienen el objetivo de poner en valor los productos de calidad de Galicia amparados con Denominación de Origen, Indicación Geográfica Protegida, o con sellos de garantía como “Peixarías”, de productos ecológicos adscritos al CRAEGA, o de las conservas de pescado y marisco de ANFACO-CECOPESCA.

“Los hábitos alimenticios -subrayó Gabriel Alén- constituyen un espacio donde la tradición y la innovación tienen la misma importancia, donde el presente y el pasado se entrelazan para satisfacer la necesidad del momento, producir alegría al instante y convenir las circunstancias; por eso, podemos presumir de nuestra educación, de nuestra cultura y de nuestra riqueza gastronómica, y qué mejor escaparate que Xantar para mostrarle a quién nos visita el deleite de nuestros productos de primera calidad y el resultado culinario de nuestra cocina tradicional y al tiempo vanguardista”.

Para finalizar el delegado territorial invitó a todos a vivir una experiencia gastronómica en Ourense; “a los de lejos aprovechando la colaboración de Renfe, Transporte Oficial, que ofrece un 10% de descuento en los billetes de Larga Distancia y AVE, y a los de cerca porque Xantar levanta cada año un evento internacional de primera orden, que no deja de crecer y de sorprender al mundo y a nosotros mismos”. “Por eso, espero que todos disfrutéis sentados a esta gran mesa gallega que es Xantar, y que esta edición sea tan exitosa y fructífera como todas las anteriores”, sentenció.