Galicia rechaza la iniciativa ciudadana para vetar la venta de aletas de tiburón en la Unión Europea puesto que su objetivo ya se cumple con la norma de aletas adheridas

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, aseguró hoy que una hipotética aprobación de la iniciativa ciudadana para vetar la comercialización en la Unión Europea de las aletas de tiburón -presentada el mes pasado en el Parlamento Europeo- sería un nuevo despropósito de la política pesquería comunitaria y pondría seriamente en riesgo el futuro de la flota de palangre gallega. Por eso, apeló a la Comisión Europea, a la Eurocámara y a los estados miembros para que frenen esta propuesta carente de sentido pues su objetivo -evitar la captura de tiburones para cortarle las aletas y descartar el cuerpo- ya está conseguido con la norma europea que obliga a pescar y desembarcar los ejemplares con las aletas adheridas.

La titular de Mar subrayó durante la inauguración del II Congreso Interfish-España sobre la ‘Sustentabilidade na pesqueira de palangre de superficie’ que la flota europea aprovecha íntegramente el tiburón y realiza una pesca responsable, como demuestra el hecho de no tener inscritas infracciones en este sentido a pesar de ser una actividad muy controlada.

En este sentido, la representante de la Xunta recordó que esta normativa de aletas adheridas está cumpliéndose de manera estricta en la Unión Europea, pero no así por terceros países con prácticas menos sostenibles, motivo por el que Galicia pidió en numerosas ocasiones que la prohibición del finning -la práctica de cortar las aletas y descartar el cuerpo- fuera extensiva a todas las flotas mundiales.

Rosa Quintana advirtió además de que una posible prohibición de la comercialización de aletas de tiburón en Europa tendría un importante impacto socioeconómico en el sector pesquero europeo y beneficiaría nuevamente a los buques de terceros países con prácticas menos responsables, pues se harían con el mercado y con el negocio de los armadores comunitarios que realizan una actividad totalmente legal y sostenible.

La conselleira, que estuvo acompañada por el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, incidió en que ese veto pondría en peligro a la flota de palangre europea y supondría echar por tierra tanto las inversiones como los esfuerzos realizados en los últimos años para adaptarse a la normativa de aletas adheridas.

En esta línea, subrayó que esa prohibición no estaría justificada en un mercado comunitario que tiene la política más avanzada para perseguir y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, por lo que pidió a las autoridades europeas que no se dejen influir por la presión de los grupos ecologistas y frenen una medida que carece de argumentos y base científica que la avalen.

Ese veto sería un duro golpe que se añadiría a la inclusión del marrajo y del tiburón en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), lo que complica su venta y pone en dificultad la actividad de una modalidad pesquera que es de las más selectivas que existen.

El evento

El II Congreso Interfish-España se celebra entre hoy y mañana en Vigo para analizar distintas cuestiones de interés para la flota de palangre de superficie en su objetivo de conseguir la sostenibilidad pesquera. Entre ellas el papel de las administraciones públicas o de la ciencia, el apoyo de la distribución o la importancia de las interprofesionales alimentarias y la comunicación en la consecución de una actividad sostenible.

La organizadora del evento, Interfish-España, fue creada en 2019 para representar toda la cadena de valor de los productos del mar y está integrada por la Organización de Palangreiros Guardeses (Orpagu), la Organización de Produtores de Pesca de Porto e Ría de Marín (Opromar), la Organización de Produtores Pesqueiros de Burela (OPP-7) y la Asociación Española de Maioristas, Importadores, Transformadores e Exportadores de Produtos da Pesca e a Acuicultura (Conxemar).