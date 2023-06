Galicia tendrá como festivos propios el 17 de mayo y el 25 de julio para el próximo año 2024

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dio cuenta hoy del calendario laboral de Galicia para el próximo año 2024 y del que adelantó que se fijan como festivos propios los días de las Letras Galegas (17 de mayo) y el Día Nacional de Galicia (25 de julio), “que son los mismos que determinamos este año”, recordó.

Rueda explicó que la normativa estatal establece las 14 fiestas anuales de ámbito nacional no recuperables, remuneradas y de carácter obligatorio. Según espefició, de estos 14 festivos, dos son locales, al ser elegidos por cada ayuntamiento. De los otros 12 restantes, nueve son de carácter obligatorio y no substituíbles, a no ser que coincidan en domingo: 1 de enero, Viernes Santo (29 de marzo en 2024), 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre. En el año 2024 hay un festivo nacional de carácter obligatorio que coincide en domingo: el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), que Galicia propone sustituir por 17 de mayo , día de las Letras Galegas.

El presidente de la Xunta indicó que los otros tres festivos de carácter nacional son opcionales, “es decir, las comunidades pueden cambaiarlos”, precisó. Serían el 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, “excepto que coincida en domingo”; el Jueves Santo (que en 2024 se celebrará el 28 de marzo), que en la Comunidad gallega no se modifica de manera tradicional; cuanto al tercero, se les da la opción a las comunidades de escoger entre lo 19 de marzo y el 25 de julio. En la Comunidad gallega siempre se elige el 25 de julio, ya que es el Día Nacional de Galicia, tal y como quedó establecido por el Decreto 8/1978, de 10 de julio .

Por lo tanto, las fiestas del calendario laboral para Galicia en 2024 que se determinan son: Año Nuevo, 1 de enero; Epifanía del Señor (Día de Reyes), 6 de enero; Jueves Santo, 28 de marzo; Viernes Santo, 29 de marzo; Fiesta del Trabajo, 1 de mayo; Día de las Letras Galegas, 17 de mayo; Día Nacional de Galicia, 25 de julio; Asunción de la Virgen, 15 de agosto; Fiesta Nacional de España, 12 de octubre; Todos los Santos, 1 de noviembre; Día de la Constitución Española, 6 de diciembre; y Natividad del Señor, 25 de diciembre.

Una vez aprobados los festivos de carácter autonómico por parte del Consello da Xunta, se publicarán en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Además, se llevará a cabo, por cada uno de los ayuntamientos gallegos, la determinación de dos días como propios de su localidad. No será necesario que el decreto autonómico esté publicado, solo será necesaria la aprobación para que los ayuntamientos elijan los festivos locales.