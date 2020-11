Grow Shop un modelo de negocio en crecimiento

Lo cierto es que los grow shop llevan más de 10 años de crecimiento ininterrumpido, aunque se han puesto más de moda en los últimos años. Este modelo está en auge en Europa: es posible encontrar tanto establecimientos físicos, como online. Fueron lanzados como una alternativa para aquellas personas que buscaban una solución de autocultivo de cannabis, entre otras especiales.

Muchas tiendas tuvieron la idea de vender online para cubrir más mercado. Así pueden ofrecer un mejor servicio al cliente, además de llegar a más cantidad de los mismos. De la misma manera que compraríamos cualquier tipo de producto, en estos portales podemos comprar todo lo que nos haga falta para el crecimiento de nuestros cultivos.

¿Qué se puede comprar en un Grow Shop?

Grow shop es un concepto que se puede traducir al español como tienda de cultivos. Estamos hablando de una tierra que está capacidad para proveer todas las herramientas, semillas y elementos para cultivar diferentes plantas. También cuentan con accesorios que se adaptan a cualquier periodo: desde la plantación, germinación hasta la posterior cosecha.

Por ejemplo, podemos encontrar desde sistemas de riego o iluminación, ventiladores o extractores, fertilizantes, etc. En definitiva, tendremos a nuestra disposición todo lo que se necesita para cultivos interiores o exteriores.

¿Qué ventajas tienen los Grow Shops?

1. Variedad de semillas

No importará el lugar en el que se encuentre el Grow Shop, o la época del año. Lo cierto es que se pueden conseguir diferentes tipos de semillas.

Es posible conseguir opciones y alternativas que no se puedan encontrar en ninguna tienda física. La razón de ello es que no dependen del stock real que puedan tener en la tienda, sino que pueden conseguirlo entre otros proveedores y tiendas. Así, no estarán limitados al stockaje de los establecimientos físicos.

2. Prácticos productos para cosechas

Los grow shops nos dan la posibilidad de conseguir todo lo que necesitamos para la cosecha: tenemos desde herramientas, fertilizantes, productos que ayudan a contrarrestar las plagas, y mucho más.

3. Asesoramiento personalizado

Son muchas las dudas las que nos pueden surgir si nos metemos en el mundo de los cultivos, y la información que hay en Internet no siempre es muy clara. Por fortuna, los dueños de los Grow Shop se hacen eco de esto y nos ofrecen un asesoramiento completamente personalizado para ayudarnos a solucionar cualquier duda que se nos presente.

Suelen ofrecer diferentes formas de contacto, para adaptarse a lo que necesite cada cliente.

4. Privacidad

Comprar semillas es completamente legal, pero los Grow Shop nos permiten hacerlo de una forma completamente discreta, permitiéndonos hacer la compra desde el hogar o la oficina y recibirlo en una caja cerrada sin que nada desvele el contenido.

Así nadie se enterará de lo que hacemos o dejamos de hacer.

5. Diferentes formas de pago

Además, podemos pagar a través de estas plataformas con diferentes fórmulas, para adaptarse a lo que busca cada cliente.

Estas son las grandes ventajas de los growshops.

Echa un vistazo al growshop de Growmania y verás como encuentras en él todo lo que necesitas.