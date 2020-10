La campaña de Black Friday se adelanta más cada año

Al igual que sucede con las campañas navideñas, los descuentos asociados a fechas señaladas como el Black Friday al que tan rápido nos hemos acostumbrado, se adelantan cada año un poco más en el calendario.

En este 2020 marcado por el contexto de la pandemia, los grandes comercios electrónicos ya han comenzado sus campañas de descuentos del viernes negro de noviembre, se han anticipado para satisfacer a los intrépidos buscadores de ofertas.

Esta anticipación es posible en gran medida, a las ventajas y posibilidades que ofrece el comercio electrónico en la actualidad. Cada vez son más los sectores que se suman a “la fiesta de los centros comerciales”, que en un comienzo teníamos tan asociada a los productos electrónicos pero que ha dado lugar a campañas tan variopintas como el Black Firday de instrumentos musicales.Â

“Un sector, el musical, que ha sido castigado este verano por las necesarias limitaciones a la hora de celebrar eventos”, matiza el Consultor y Formador en marketing digital Félix Álvarez tras saludarnos a través de videoconferencia.Â

Félix es un profesional de la comunicación gallego que trabaja a nivel internacional, y al que hemos llamado para saber más sobre tendencias en comercio electrónico “es cierto que las campañas se adelantan, aunque en muchos casos se debe a la necesidad de proveer a otras empresas que están planificando su campaña de noviembre”, explica.

Nos preguntamos cómo influye el tamaño de un comercio margen en su capacidad de ofrecer descuentos y adelantar las fechas de las rebajas “es difícil anticiparse tanto como lo hacen gigantes como AliExpress o Amazon. Las ofertas siempre son más fáciles de realizar para quien tiene mayor margen de beneficio o volumen de ventas”.

En estos momentos de dificultades económicas muchas personas se han aventurado a crear su propia tienda online, aunque el panorama no parece muy halagador, “tradicionalmente, el 70% de los ecommerce en España no logra superar el primer año de vida, esta cifra se incrementará, ya que muchos de los nuevos comercios no han surgido de un plan de negocios digital. La improvisación no hace buenas migas con las ventas”, recalca Félix.

Sin embargo nuestro entrevistado es optimista, “el comercio electrónico es una vía estupenda para la recuperación económica, aunque tiene una dificultad añadida respecto el comercio tradicional, y es la necesidad de formación en marketing digital para atraer a los clientes”.

En la otra cara de la moneda, nos encontramos a los consumidores que “exigen con razón a las marcas mayores descuentos, pero también que se comprometan con los problemas sociales. El consumidor actual no es el mismo que de antes de la pandemia”, matiza.

Para finalizar, decidimos lanzar nuestra última pregunta para escudriñar que producto podría ser un hit de ventas en esta campaña 2020, nuestro entrevistado nos lleva de nuevo al terreno musical como al inicio de la conversación “no soy de aventurarme, pero si obviamos los productos electrónicos, durante el confinamiento los instrumentos musicales de menor tamaño como el ukelele o el gitalele multiplicaron por cuatro sus ventas”.

Nos despedimos y cerramos el programa de videollamadas después de desear que la situación económica mejore para todos lo antes posible.