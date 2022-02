La Xunta abre una nueva línea de ayudas para la mejora de los espacios termales de uso recreativo

El vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, visitó hoy las termas de Cenlle, donde señaló que este ayuntamiento ourensano es uno de los que puede optar a la nueva línea de ayudas para el acondicionamiento y mejora de espacios termales de uso recreativo que hay en Galicia, dotada con un millón de euros.

Segundo señaló Conde, estas ayudas, cuya convocatoria estará abierta hasta el próximo 11 de marzo, cobren el 80% del importe de las actuaciones y podrán destinarse a la adquisición e instalación de caudalímetros; sistemas de bombeo o equipos de medición; colocación de señales; obras de acometida y canalización de agua; mejora de los espacios verdes y de las zonas de ocio; actuaciones en vestuarios; o a la construcción de cierres perimetrales o proyectos de accesibilidad y seguridad.

Tal y como recordó Conde, Galicia fue pionera en España hace dos años con la Ley de aprovechamiento lúdico de aguas termales, impulsando un crecimiento ordenado y seguro de este sector, toda vez que en los últimos años a demanda de este tipo de turismo generó la proliferación de proyectos turísticos relacionados con aguas termales sin finalidad terapéutica, sino lúdica.

Con esta ley, el otorgamiento de concesiones y autorizaciones para el uso recreativo de las aguas termales configura un nuevo mapa termal en Galicia. Así, entre las instalaciones que se pueden beneficiar de estas ayudas están las localizadas en el Ayuntamiento de Ourense (con dos en la Chavasqueira, dos en Outariz, As Burgas y las termas de Burgas del Canedo); de Punxín (O Bañiño de Punxín); Salvaterra do Miño (Pozo de Teáns); y en Cenlle, As Peñas.

El responsable de Economía, Empresa e Innovación hizo hincapié en que llevar a cabo las correspondientes obras de mejora en estos espacios no solo va a suponer una oportunidad para la puesta en valor de este tipo de instalaciones; sino que va a ser también un revulsivo para el turismo y la dinamización económica de los ayuntamientos.

El vicepresidente económico señaló que con iniciativas como esta se corrobora que Galicia es un destino turístico sostenible, que tiene en sus recursos naturales uno de sus principales atractivos, y se contribuye a afianzar la provincia como capital termal de la Comunidad.

En este sentido, Galicia es la mayor potencia termal de España y una de las principales regiones europeas en termalismo, con 300 captaciones de aguas mineromedicinales (de las 2.000 que existen en España), con 21 balnearios, de los que 7 cuentan con la Q de Calidad Turística, y con 3 centros de talasoterapia. Además, la mayor concentración de aguas termales de Galicia se localiza en las comarcas de Ourense, O Carballiño y O Ribeiro.