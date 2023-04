La Xunta amplía el programa Territorio Cultura con 15 proyectos en 57 ayuntamientos del rural

Santiago de Compostela, 28 de abril de 2023 La Xunta de Galicia suma 15 nuevos proyectos de dinamización del rural gallego a su programa Territorio Cultura, en el marco del que contribuye a ampliar y diversificar la oferta cultural gallega en áreas no urbanas. La resolución del segundo turno de subvenciones por un importe de más de 600.000 euros -la misma cantidad de la primera edición- incluye entidades locales y empresas privadas que desarrollarán sus propuestas en 35 ayuntamientos de las cuatro provincias.

El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, mantuvo esta mañana en la Cidade da Cultura una reunión de trabajo con los responsables de estas iniciativas para conocer más en detalle sus objetivos y contenidos. Aprovechó, asimismo, para felicitarlos por apostar por la cultura como motor de revitalización del rural, que se deja notar también en los ámbitos social, turístico y económico.

El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, asistió también a esta reunión, en la que participaron las 11 empresas subvencionadas en la segunda convocatoria de estas ayudas, así como los representantes de los cuatro ayuntamientos apoyados: Cerdedo-Cotobade, A Pobra do Brollón, As Pontes de García Rodríguez y Sarria.

Los proyectos abarcan numerosas acciones de exhibición, divulgación, formación o concienciación social y medioambiental, dirigidas a públicos muy diversos en ámbitos como la danza, el teatro, la música, el audiovisual, la literatura, las artes plásticas, el patrimonio inmaterial o la innovación cultural.

Todas ellas responden a la finalidad de Territorio Cultura en el sentido de reforzar y desarrollar las capacidades del sector cultural para conseguir un tejido sólido más allá de los grandes núcleos urbanos y contribuir, de este modo, a incrementar la actividad cultural en los entornos rurales. Al mismo tiempo, se busca activar procesos culturales en estas zonas que ahonden en los vínculos individuales y sociales con el territorio, ofreciendo nuevas oportunidades laborales, estables y de calidad, en el ámbito cultural.

Modalidad para empresas culturales

Al igual que en la primera convocatoria de 2022, las ayudas de este segundo turno distribuyen entre dos modalidades una dotación de más de 660.000 euros al amparo del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia de los Fondos Next Generation EU.

A través de la primera de ellas, destinada a la iniciativa privada, se apoyan 11 nuevas propuestas, entre las que se encuentran Territorio Novoneyra como parte de la programación expandida del VIII Festival de los Ámbitos, que incluye actividades literarias en seis ayuntamientos de la montaña lucense; el proyecto de danza Creación, investigación, redes e territorio, impulsado por A Casa Vella en Allariz, Baños de Molgas, A Bola, Vilar de Santos y Xunqueira de Ambía; Os andares, para la realización de documentales en formato audiopaseo en los ayuntamientos de Os Ancares lucenses; Laboratorio mutante para a ecoloxía dos saberes, ideado por Otoño como una propuesta participativa de innovación cultural que se desplegará en ocho municipios de Lugo y Ourense; Mariña inmaterial, organizado por Ouvirmos para la recogida de patrimonio inmaterial en centros de mayores de Cervo, Barreiros, Trabada, O Valadouro y Xove hacia su posterior difusión en diferentes formatos; y Cóntame un mundo, en localidades de ocho ayuntamientos de las provincias de A Coruña, Lugo y Ourense, centrado también en la recogida de la tradición oral a través de foros con personas de la tercera edad y en su transmisión al resto de generaciones.

También se encuentran en este listado Aldea Nova Ribeiro-Ribeira en Carballedo, Chantada, Leiro, Monforte de Lemos y O Saviñao, con experiencias que vinculan el medio ambiente con el arte y la ciencia; Cinema circulante, para acercarle el mundo audiovisual al público de una decena de ayuntamientos lucenses y ourensanos; Lugares vivos, con una programación que mezcla el patrimonio cultural y natural de la Ribeira Sacra con la música; A gárgola no rural, espectáculo multidisciplinar de A Xanela do Maxín alrededor del que se desarrollarán diferentes acciones de formación, difusión cultural y exhibición en A Capela, Lousame, Meis, Toques y Zas; y Xacobeo Clarinet Fest, con conciertos y cursos sobre este instrumento, que tendrá lugar en Lalín.

Categoría para ayuntamientos

En la modalidad para entidades locales, los adjudicatarios fueron los ayuntamientos de Cercedo-Cotobade, con un proyecto de difusión de la música de raíz bajo el título Cercedo-Cotobade en sons; A Pobra do Brollón para un programa descentralizado que incluye conciertos, disputas dialécticas improvisadas, fiestas, romerías y talleres; As Pontes de García Rodríguez con De ponte a ponte, que organizará acciones teatrales, de narración oral, música y poesía al lado de los puentes históricos que unen algunas de sus parroquias; y Sarria con el festival A cultura do chocolate, con conciertos, cine, cuentacuentos, talleres y showcookings , con el chocolate como hilo conductor.