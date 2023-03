La Xunta apoya una veintena de ayuntamientos y entidades para la conservación y el impulso de sus museos

La Xunta de Galicia apoya este año un total de 21 ayuntamientos y entidades sin fines de lucro para la conservación y la mejora de sus centros museísticos públicos y privados, tal y como publica el Diario Oficial de Galicia. La medida se enmarca en el Plan Xeración Cultura, la hoja de ruta dotada de 34 millones de euros con la que el Gobierno autonómico aporta herramientas a los agentes culturales para, entre otros objetivos, mejorar e impulsar el legado y las infraestructuras culturales.

Así pues, en la relación de beneficiarios de estas ayudas que, por segundo año, convoca la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades figuran un total de 10 centros museísticos gestionados por ayuntamientos. Se trata de la Domus, de A Coruña; Museo Valle Inclán, de A Pobra do Caramiñal; la colección museográfica de la Casa Navegación, de Baiona; el Museo de As Mariñas, de Betanzos; la Colección museográfica del Centro Arqueolóxico do Barbanza, en el ayuntamiento de Boiro; la Colección museográfica do Mar, de Laxe; el Museo Municipal Manuel Torres, de Marín; el Museo do Humor, de Fene; la Colección museográfica da Historia, de Valga y el Museo Etnolóxico da Limia, en Vilar de Santos.

En el apartado de las entidades que gestionan centros museísticos los beneficiarios son 11: el Museo de Historia Natural, de la Universidade de Santiago de Compostela; la Colección museográfica Anfaco da Industria Conserveira, de Anfaco; o Museo de Arte Sacra de San Paio de Antealtares, del monasterio de San Paio de Antealtares; el Museo Granell, de la Fundación Eugenio Granell; el Museo Arte Sacro Sar, del Arzobispado de Compostela; el Museo do Gravado á Estampa Dixital, de la Fundación Museo de artes do Gravado á Estampa dixital; la Colección museográfica Muvicla da Asociación Amigos Muvicla; el Museo comarcal da Fonsagrada, del Padroado do Museo Comarcal da Fonsagrada; el Museo Etnográfico da Capela, de la Asociación Padroado do Museo Etnográfico da Capela; el Museo Colexiata de Sar, de la Fundación Catedral Compostela y el Museo de Arte Sacra, de Clarisas Monforte de Lemos.

Las ayudas -que consiguen hasta un máximo de 10.000€ por beneficiario- permiten actualizar los fondos y facilitar las tareas de conservación, investigación y difusión de estos centros museísticos. La Xunta sufraga actividades dirigidas a inventariar, catalogar y documentar los fondos de la colección permanente, así como para la adquisición de equipación para la conservación preventiva de los fondos. También se apoyan las acciones que sirvan para actualizar la exposición permanente y organizar muestras temporales, diseñar y ofrecer actividades didácticas y de difusión acordes con su temática y ámbito de actuación, promoviendo el respeto de los derechos humanos y la igualdad de género.

Otras acciones a la que se acogen los beneficiarios son la creación o renovación de la página web del centro, así como trabajos de investigación, edición y traducción de publicaciones científicas y divulgativas y apoyar el plan de difusión y comunicación de los centros museísticos.

Refuerzo de la actividad museística

Estas ayudas dan continuidad al trabajo llevado a cabo por el Gobierno autonómico para el impulso de los centros museísticos tras la aprobación, en 2021 de la Lei de Museos de Galicia, con la que se está mejorando la coordinación de las políticas públicas de gestión de las alrededor de 90 instituciones inscritas en nuestra Comunidad, tanto públicas cómo privadas.

Además, el nuevo Plan Xeración Cultura ponen el foco en las infraestructuras y el legado cultural, que protagonizan uno de sus cinco ejes de trabajo. En concreto, apuesta por la modernización de las infraestructuras culturales a través de distintas líneas de apoyo para las distintas equipaciones culturales. Entre las medidas previstas, se creará un Observatorio de Innovación del Patrimonio Cultural, así como una novedosa línea de ayudas destinada la particulares para la conservación de patrimonio etnológico.

En el ámbito de las equipaciones, se incluyen un programa de mejora de las infraestructuras y espacios culturales, entre ellos, la ampliación del Museo Massó, la mejora y acondicionamiento de la Illa de San Simón, la rehabilitación de la casa de María Antonia Dans o la puesta en marcha del Museo da Fábrica de Papel en O Carballiño, entre otros.

Relación de beneficiarios:

Entidad

Centro museístico

Ayuntamiento de A Coruña

Domus

Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal

Museo Valle Inclán

Ayuntamiento de Baiona

Colección museográfica Casa da Navegación de Baiona

Ayuntamiento de Betanzos

Museo das Mariñas

Ayuntamiento de Boiro

Colección museográfica Centro Arqueolóxico do Barbanza

Ayuntamiento de Laxe

Colección museográfica do Mar da Laxe

Ayuntamiento de Marín

Museo municipal Manuel Torres

Ayuntamiento de Fene

Museo do humor de Fene

Ayuntamiento de Valga

Colección museográfica da historia de Valga

Ayuntamiento de Vilar de Santos

Museo Etnolóxico da Limia

Universidade de Santiago de Compostela

Museo de Historia Natural

Anfaco

Colección Museográfica Anfaco da Industria Conserveira

Monasterio de San Pelayo

Museo de Arte Sacra de San Paio de Antealtares

Fundación Eugenio Granell

Museo Granell

Arzobispado de Santiago de Compostela

Museo Arte Sacro Sar

Fundación Museo de Artes do Gravado á estampa dixital

Museo do Gravado á estampa dixital

Asociación de Amigos Muvicla

Colección Museográfica Muvicla

Padroado do Museo Comarcal da Fonsagrada

Museo comarcal da Fonsagrada

Asociación Padroado do Museo Etnográfico da Capela

Museo etnográfico da Capela

Fundación Catedral Compostela

Museo Catedral e Colexiata de Sar

Clarisas Monforte de Lemos

Museo de Arte Sacro