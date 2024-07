La Xunta invierte alrededor de 115.000 euros en la reparación del puente colgante Cal Grande y ultima el proyecto para arreglar la de Fornelos

La Xunta de Galicia iniciará a comienzos de la próxima semana las obras de reparación del puente colgante Cal Grande, en el Caminoñ dos Encomendeiros del Parque Natural Fragas do Eume, en las que invertirá alrededor de 115.000 euros. A mayores se está ultimando la redacción del proyecto para arreglar la pasarela de Fornelos -la otra existente en el parque natural- con la finalidad de que las dos puedan estar operativas lo antes posible.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó hoy el puente de Cal Grande, donde destacó que los trabajos en esta infraestructura tendrán una duración de alrededor de tres meses -hasta finales de septiembre- e implicarán el desmontado secuencial del tablero de la pasarela, de la barandilla, del cordón de sustentación y demás elementos, que serán sustituidos por otros nuevos.

La responsable autonómica explicó que las actuaciones previstas en los dos puentes permitirán reabrirlas al público con las máximas garantías de seguridad -tanto para los visitantes como para los pescadores de la zona- al tiempo que mejorarán la accesibilidad de esta ruta, que es la más transitada del parque natural.

La titular de Medio Ambiente e Cambio Climático recordó que la reparación de ambas infraestructuras se inició ya en el año 2022, pero durante los trabajos iniciales se detectaron daños estructurales en la obra oculta de los puentes que hicieron necesaria la redacción de un nuevo proyecto para corregir esas deficiencias.

El parque

As Fragas do Eume fueron declaradas Parque Natural en 1997 con una superficie de más de 9.000 hectáreas que se extienden por los ayuntamientos de Cabanas, Pontedeume, A Capela, Monfero y As Pontes de García Rodríguez. Se trata de un espacio que se encuentra en una zona de marcada influencia oceánica entre el medio litoral del esteiro do Eume y las montañas en las que nace el río. Estas características explican por que es, a día de hoy, una de las muestras más importantes de los bosques sublitorales gallegos y uno de los pocos bosques atlánticos bien conservados de Europa. Desde el año 2023 cuenta con un Plan Reitor de Uso e Xestión (PRUX) aprobado por la Xunta que prevé 8,5 millones de euros de inversión para sus 10 años de vigencia.