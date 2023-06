La Xunta pone en valor a cría de cerdo celta en ecológico en la aldea modelo de Moreda en Folgoso do Courel

Santiago de Compostela, 17 de junio de 2023 La aldea modelo de Moreda, en el ayuntamiento lucense de Folgoso do Courel, es un pilar fundamental para la dinamización de la zona y se enmarca dentro de la Lei de recuperación da tierra agraria de Galicia. En este proyecto se implementó una granja en extensivo dedicada a la cría de cerdo celta en ecológico que está en funcionamiento. Además, en el marco de este proyecto se prevé potenciar otras iniciativas de apicultura y el cultivo de hortalizas y árboles frutales.

Esta aldea modelo es uno de las maneras de anticiparse a los incendios forestales mediante el aprovechamiento de los terrenos. En este caso, cuenta con una superficie de 38,86 hectáreas, con 73 parcelas de 44 propietarios.

Para desarrollar esta aldea modelo, la Xunta llevó a cabo diversos trabajos, incluyendo la implementación de cierres y cerramientos, infraestructuras ganaderas, instalaciones de manejo y alimentación ganadera, acondicionamiento de caminos o recuperación de muros tradicionales, entre otras.

Aldeas modelo y polígonos en Lugo

Las aldeas modelo buscan devolver a la producción tierras con buena aptitud agronómica que se encuentren en estado de abandono o infrautilización, impulsando de este modo nueva actividad económica agroforestal que no sólo fije población y genere riqueza en el entorno; sino que también reduzca el riesgo de incendios forestales y mejore la calidad de vida de los vecinos de los núcleos que se busca poner en valor.

En Galicia hay un total de 21 aldeas modelo declaradas, de las cuáles cinco están situadas en la provincia de Lugo, en los ayuntamientos de Sober, Quiroga, O Incio, A Pobra do Brollón y Folgoso do Courel. Los usos de estas tres últimas, que se encuentran a pleno rendimiento, se destinan a la ganadería en extensivo de vaca cachena, en O Inicio y en A Pobra do Brollón, y de cerdo celta la de Folgoso do Courel.

Asimismo, del total de 23 polígonos agroforestales que hay en diferentes fases de ejecución en Galicia, en la provincia luguesa se encuentran el de Ver en Bóveda y el de Barcia en el ayuntamiento de Navia de Suarna. En estos proyectos de iniciativa pública se prevé la recuperación de las tierras a través de sistemas agroforestales, cultivos leñosos, ganadería y cultivos agrícolas, entre otras posibles actividades secundarias.